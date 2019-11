Vergüenza y retroceso en Diputados: 31 votaron la vuelta al voto en papel

La mitad más uno de los diputados decidió anoche avalar la propuesta de un legislador que busca echar la culpa del pésimo resultado electoral obtenido en el sistema que utiliza Salta y que goza de amplio apoyo de la ciudadanía.

Como muchas veces pasa, la política se muestra una vez más alejada de la gente, ya que en lugar de hacer una extensa autocrítica de por qué se dieron los resultados como se dieron (sacaron poco más del 20% de los votos), quieren hacer creer que la falta de apoyo de los votantes salteños se debió a la pantalla del voto electrónico.

Con una provincia con miles de temas urgentes, la política pone nuevamente foco en un tema que está archi demostrado que no presenta las fallas ni vulnerabilidades que dicen tener. No son capaces de presentar ni una sola prueba real en contra, son todas suposiciones carentes de argumento técnico.

Si poca gente fue a votar, no es culpa del voto electrónico, es culpa de la política. Si determinados dirigentes no fueron elegidos, no es culpa del voto electrónico, sino de pésimos candidatos y campañas que no logran convencer. Si dos máquinas fallaron no es culpa de un sistema, sino de problemas puntuales de equipos que pueden fallar.



Salta ha sido pionera con la Boleta Única Electrónica, un sistema moderno y ágil, que hizo más fácil la participación de miles de candidatos, que eliminó la posibilidad de viejas mañas de la política, que hizo más rápido y transparente el voto de todos y posterior escrutinio.

Pero algunos trasnochados que aún no logran asimilar la derrota, insisten con que se hace trampa. O se escuchan argumentos tan pobres como el de Julio Moreno diciendo que desde cualquier celular se puede hackear el sistema (totalmente falso) o que el software es del 2009 (como si mostrar unas caritas en una pantalla requiriera de un complejo programa informático).

Y así fue como con el mínimo quórum necesario para sesionar, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para que en las próximas elecciones se elimine la boleta única electrónica y se utilice la boleta única de papel, que ya vimos los inconvenientes que presenta.

La votación fue por unanimidad con los 31 diputados que estaban en el recinto. Y se apuró su tratamiento anoche, en la última sesión con la vieja conformación, ya que el bloque del PV sabía que de no debatirse se les iba a complicar con la llegada de los nuevos diputados.

El autor del proyecto, el diputado Ramón Villa del Frente de Todos, argumentó que con el cambio se busca una “mayor simplificación y transparencia en los procesos eleccionarios con el objeto de facilitar la práctica del sufragio a los ciudadanos”.



La boleta única electrónica se empezó a utilizar en Salta en 2009. Ahora, el proyecto deberá pasar al Senado, donde ojalá actúen con mayor criterio y objetividad, y se deje de lado este papelón de algunos perdedores y rencorosos.