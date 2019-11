Lázaro Báez: "Soy una víctima"

El empresario Lázaro Báez aseguró este miércoles que es "una víctima" del proceso judicial que se siguió sobre el presunto lavado de dinero y destacó que "me apretaron para que involucre a la ex presidenta".

El dueño de la empresa Austral SA inició su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4, que lo juzga por supuesto lavado de activos, en los tribunales federales de Retiro.

"Fui uno de los elegidos para atacar el modelo de país justo, inclusivo y soberano que soñó Néstor Kirchner", agregó ante los jueces.

Además, sostuvo que "fui utilizado como la ejemplización del castigo" y que "convritieron mi nombre en un sinónimo coloquial de testaferro".

"Fui detenido injustamente hace 4 años, toda la familia Báez fue perseguida. Destruyeron mi familia", destacó.

Además, manifestó que "me apretaron para que involucre a la ex presidenta. Fui acosado por el servicio de inteligencia. No lograron doblegarme".

Báez involucró a la AFI al señalar que "la defensa de mis hijos fue coordinada" por dicho organismo de inteligencia.