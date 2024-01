“Me armaron una causa”: el duro testimonio del joven que estuvo preso por el crimen de Umma

Tras ser liberado por falta de pruebas, este martes habló uno de los jóvenes que fue detenido por el crimen de Umma. Se trata de Valentín García, un barbero de 22 años que aseguró que es un “perejil” y responsabilizó a la Policía Bonaerense por “armar una causa” en su contra.

García fue el primer sospechoso en ser arrestado por el asesinato ocurrido el 22 de enero en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. “Nadie me decía por qué estaba detenido”, expresó el chico en una entrevista exclusiva con Telenoche (eltrece), y contó que cayó preso después de que su mamá radicara una denuncia por desaparición.

“Yo no pasé esa noche en mi casa y mi mamá denunció eso en la policía, porque me estaba buscando. Cuando volví me enteré lo que pasó con Umma. De ahí me llevan a la comisaría supuestamente a tomarme declaración. Me metieron a una habitación con 7 policías y me interrogaron. Me apretaron para que diga quién la había matado, pero yo no había visto la tele ni nada”, sostuvo.

Valentín aclaró que “nunca tuvo problemas con la policía” y agregó: “Se dijo que tenía antecedentes y no es verdad. Me armaron una causa, soy un perejil”.

También contó que un testigo que lo señaló como posible sospechoso “se contradijo” y después aseguró que “se había confundido” de persona. “Yo creo que me arrestaron por un invento de la comisaría Parque Barón. Les convenía detener a alguna persona y agarraron al primer perejil que se les cruzó. Después le sacaron la causa a la Bonaerense y se la dieron a la Federal”, expresó.

Por último, habló del feo momento que tuvo que vivir al ser acusado por el asesinato. “Tengo miedo porque en el barrio la gente y la policía nos acosa, nos señalan, hablan de nosotros. No queremos salir solos por miedo, me siento amenazado. Después de ser liberado, nadie me pidió perdón. Yo hablo porque quiero limpiar mi nombre, yo tengo una barbería y nadie va a querer ir”, dijo Valentín.