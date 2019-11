Amat aclaró que no eliminará las manifestaciones en las sesiones de Diputados

Tras las duras críticas realizadas por el diputado Guillermo Martinelli ante la posible eliminación del tramo de manifestaciones en la sesión de Diputados, Esteban Amat, quien cuenta con el consenso mayoritario para ser el próximo presidente de la Cámara Baja, aclaró que se tergiversaron sus dichos.

En la oportunidad, aclaró que su intención no es “amordazar a los legisladores”, sino que se realicen al final para darle prioridad al tratamiento de las leyes. ““Primero hay que tratar las leyes que hemos estado trabajando durante toda la semana y luego manifestaciones hasta la hora que sea”, manifestó.

Amat manifestó que con el actual ordenamiento “nadie se entera de nada”. “Empezamos a las 5 de la tarde con homenajes, luego seguimos con manifestaciones, y a las 11 o 12 cuando ya no hay ni periodistas ni nada, recién tratamos las leyes”, expresó.







Una elección cantada

Con excepción del Partido Obrero, el diputado explicó que todos le manifestaron su apoyo a su candidatura, incluido el actual titular, Manuel Santiago Godoy. “Hemos hablado con el Partido de la Victoria, con los renovadores, con todo el frente de Sáenz, del Justicialismo, hay un apoyo casi total”, manifestó.

El bloque de Sáenz suma adhesiones

Amat explicó que conformaron el bloque justicialista “Sáenz conducción”, que está integrado por todos los “viejos peronistas”, que no estuvieron apoyándolo a Sáenz. “Hoy están alineados en un bloque que somos 17”, aseguró.

La transparencia como bandera

Dijo que pregonará por una Cámara Baja “totalmente transparente”, donde no haya hijos ni entenados. “Voy a transparentar todo, yo quiero que no haya diputados de primera y segunda, que seamos todos diputados y que haya un consenso total nuestro, que no haya un River y Boca adentro, sino que trabajemos en leyes que beneficien a la provincia”, concluyó.