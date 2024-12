Bullrich cruzó a Larreta con una dura crítica y el ex jefe de Gobierno le respondió: “Lo que decís es mentira”

La respuesta de Larreta Bullrich, cruzó este sábado al ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por “frenar” la construcción de una cárcel en 2022 y responsabilizó a su gestión por “las condiciones malas de la Ciudad” luego de que 17 presos se fugaran de una comisaría en el barrio de Liniers. “No valen políticos lavándose las manos y que pague siempre la Policía”, apuntó la funcionaria entrevistada en Modo Plager, el programa que conduce Débora Plager por Radio Rivadavia. Más tarde, Larreta le respondió: “Lo que decís es mentira. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos”.

El pasado 24 de diciembre, en Nochebuena, 17 delincuentes -once argentinos y seis chilenos- se escaparon por medio de un agujero de la Alcaidía 9 de la Policía de la Ciudad, en Gana al 400. El hecho generó una gran conmoción y terminó con la remoción de la cúpula policial, integrada por el jefe de subjefe de la fuerza, Pablo Kisch y Jorge Azzolina.

La fuga se registra detrás de una serie de eventos similares en el último tiempo. Se trata de la décima quinta fuga de una dependencia de la Policía de la Ciudad durante el año. Hace un mes, once presos en otra alcaidía escaparon por los techos. También dos detenidos lo hicieron de la cárcel de Contraventores de la Ciudad de Nueva Pompeya tras forzar una reja. La consecuencia fue el despido del director de Alcaidías y el responsable civil del área.

En base a esto fue que la actual ministra de Seguridad manifestó críticas a la gestión anterior y sostuvo que la fuga es “totalmente inaceptable”. “La Ciudad durante tres años tendría que haber terminado una cárcel que no terminó. Eso generó un stock de presos en comisarías. Entonces, hay una situación donde los presos no están en las mejores condiciones edilicias, tienen edificios muy precarios, los policías los tienen que cuidar en vez de estar en la calle y no están formados para atender presos. No sé si hubo connivencia o no, pero tampoco es cuestión de tirarle a la Policía cuando las condiciones de la Ciudad son malas”, detalló.

Para Bullrich, esos presos tienen que salir de las comisarías para que se “libere a los policías” de tener que cuidarlos. “Yo no sé si estos [efectivos] fueron cómplices o no, pero cuando vi la pared de ladrillo hueco, pensé: pueden ser cómplices de policías, pero el que construyó esa pared que da a la calle para mantener 17 presos, es un problema”, criticó, y agregó: “¿Es cómplice siempre el policía? No lo sé. Hay veces que el que hizo la cárcel con un ladrillo hueco tiene la cabeza hueca”.

Allí se refirió explícitamente al exjefe de Gobierno porteño: “Larreta en 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, hoy hay dispersos presos por todas las comisarías, lo que saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y suma problemas”.

La Policía Federal Argentina (PFA) ya recapturó a siete de los 17 detenidos que se escaparon. Este sábado se confirmó que encontraron a Maximiliano Sergio Cordero, de 25 años, que fue localizado en un barrio popular de la localidad bonaerense de Tortuguitas, donde se escondía junto a su novia.

El pasado 16 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad avanzó hacia la creación de un servicio penitenciario propio, lo que se sumaría a la transferencia de funciones desde el Estado nacional vinculadas con la seguridad pública que comenzó en 2016 con el traspaso a la Ciudad de los policías federales que reportaban en la dirección de seguridad metropolitana.

Bullrich y el actual jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, firmaron un convenio para concretar el traspaso “en el menor plazo posible”, para que las autoridades porteñas tengan plena responsabilidad sobre los presos que están imputados por delitos cometidos en su distrito y que no tienen alcance federal.

“Nosotros ya hicimos todo lo que pudimos. Firmamos la transferencia de parte del servicio penitenciario y de cárceles a la Ciudad para que puedan tener sus propias cárceles, administrarlas y a sus presos. Tienen que completar su autonomía teniendo su justicia, presos y servicio penitenciario. Es cuestión de apurar con todo”, señaló Bullrich, y añadió: “Les estamos pasando los 5000 presos de la Ciudad. Ya está todo firmado. Es cuestión de ejecutarlo lo más rápido posible”.