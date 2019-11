Apuñalaron a un cadete en el macrocentro: “Me dijeron dame todo o te mato”

La ola de robos en el macrocentro de la ciudad, que afectó a comercios y empresas de la zona durante los últimos días, se cobró una nueva víctima. Se trata de un cadete de la conocida casa de comidas árabes Dubai, quien en horas de la noche del domingo pasado, fue herido con un cuchillo en el brazo izquierdo.

Fue luego que se resistiera a un asalto, tras dejar un pedido en inmediaciones a Leguizamón y Alvear. “Se me acercaron dos motochorros, y en el forcejeo, uno sacó un cuchillo, y me dijo ‘dame todo o te mato’, yo me resistí y me terminó acuchillando, por suerte logré cubrirme con el brazo”, indicó Ezequiel, en diálogo con InformateSalta.

El joven repartidor, de 23 años, expresó que salvó su vida de milagro. “Me salvé porque justo pasaba un auto, y los chorros salieron corriendo, además también salió a ayudarme el mismo cliente al que le había dejado el pedido, y llamamos a la ambulancia, esperamos como 20 minutos porque no llegaba, y justo pasó un policía que estaba por ahí y me atendió”, comentó.

Producto de las heridas, estuvo en observación durante 24 horas. “Afortunadamente estoy bien, dentro de todo me fue bien, no fue grave”, manifestó.

Sobre la inseguridad en la zona, donde también reside, se manifestó sorprendido ya que en años anteriores solo ocurrían esporádicamente. “Antes nunca pasaba nada, me enteré que desde el sábado pasado empezaron a robar a muchas personas en la misma zona. Hay que tener cuidado en las partes que están menos iluminadas y cerca de la vía”, resaltó.

Con respeto a la detención de tres personas vinculadas a los hechos delictivos, dijo desconocer si se trata de los mismos que lo atacaron. “Según me dijeron están acusados de distintos robos a punta de pistola, pero a mi fue con un cuchillo, así que no se si serán los mismos”, sostuvo.

Por último, resaltó que tras la intervención del gremio ASIMM, la empresa Dubai se hizo cargo de todos los gastos médicos y hasta le ofrecieron tomar licencia paga por dos semanas. “Me dieron 14 días de reposo opcional, si yo quería tomarlos me pagaban los días que yo no podía trabajar, pero fui a hablar con la dueña, y llegamos a un acuerdo así que vuelvo a trabajar”, concluyó.