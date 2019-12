Se viene el festival de box “Ajuste de Cuentas”

El próximo viernes 6 de diciembre se realizará el Festival de Box “Ajuste de Cuentas” en el Polideportivo estadio Delmi a partir de las 21.30 horas con la pelea estelar de carácter Fondo Profesional en categoría Mediopesado entre Javier “La Cobra” Mamani (Salta) vs. Nelsón Nicolás “El Pimienta” Rosales (Mendoza).

En Semifondo pelearán en categoría welter a 6 round los salteños Gustavo “Peluquin” Reales Vs. José “Bam Bam” Balcedo.

Además subirán al cuadrilátero Germán “La Bomba” Alfaro (Salta) Vs. José “Indio” Yana Guarachi (Salta) en categoría Supermediano a 4 round y Miguel Ángel “Topito” Salazar (Salta) Vs Abel Tapia (Jujuy) en Supergallo Profesional.

El boxeo amateur

En categoría 52 Kg amateur subirá el mejor boxeador de la provincia y actualmente integrante del Seleccionado Nacional Argentino Ramón “La Hormiga” Quiroga (Orán) enfrentando a Mario “Chala” Burgos (Guemes).

En categoría Femenino subirá al cuadrilátero la mejor boxeadora de la provincia de Salta Mara “La Zurda de Oro” Fabián (Salta) Vs Martina “La Piba Diamante” Battista (BsAs). Ambas son campeonas por ende se espera un combate electrizante.

En categoría 64 Kg pelearán el medallista de oro 2019 Joel “Revenque” Salva (Cerrillos) Vs Tomás “La Cobrita” Mamani, el hijo de la Cobra.

En Categoría Pesado 91 Kg habrá tres combates imperdibles entre el campeón provincial salteño Fabián “Boga” Tello (Salta) Vs Alejandro “El Chip” Balderrama (Cafayate); Daniel “La Muerte” Escobar (Salta) Vs Mario “Chiquito” Rojas (Guemes) y Luis “La Roka” Espada (Salta) Vs Damián “Tanque de Guerra” Ramirez (Salta).

Otros combates

Categoría 69 Kg: Jesús “Chumbo” Sanchez (Salta) Vs Cristian “Chorela” Cancino (Cafayate).

Federico “Cazador” Cazón (Salta) Vs Nahuel “Michi” Girón (Servicio Penitenciario Salta).

Categoria 54 Kg: Martín “Facha” Bridoux (Salta) Vs Martín “Veneno” Astorga (Orán).

Categoría 52 Kg: Facundo “Tiro” Gutierrez (Salta) Vs Ramón “El Adoquinero” Sarmiento (Salta).

Categoría 60 Kg: Kevín “El Apache” Aguirre (Salta) Vs Lucas “Potro” Gomez (Salvador Mazza).

Categoría 69 Kg: Cristian “Tanque” Quiroga (salta) Vs Maximiliano “El Fuego” Vera (Salta).

Categoría 75 Kg: Daniel “El Terrible” Artaza (Salta) Vs Cristian “El Gladiador” Rosas (Salta).

Categoría 64 Kg: Walter “Torito” Zerapio (Campo Quijano) Vs Moisés “Chiquita” López (Apolinario Saravia)

Precios de entradas

Se pueden adquirir en el boxing club (Pasaje Paraná 35, esquina Caseros 2150) y en el Cobra Gym (Alsina 1069) en el horario de 16 a 22 horas.

Ring Side: $ 500 PESOS

Plateas $ 300 PESOS

Populares: $ 300

Pesaje

Se realizará el día jueves a las 17 horas en la Comisión Municipal de Box para los boxeadores profesionales mientras que los boxeadores amateurs serán revisados el día viernes 6 de diciembre de 10 a 12 horas en la misma institución de calle Ayacucho 76 (Natatorio Juan Domingo Perón).