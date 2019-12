La Escuela Hospitalaria fue reubicada en el Hospital Materno Infantil

Ayer el director del Hospital Público Materno Infantil (HPMI), ordenó colocar nuevamente todo el mobiliario de la escuela hospitalaria en la Sala de Juegos, donde funcionaba desde hace años, hasta que fue desalojada. Gracias a una publicación de InformateSalta el caso salió a la luz.

Patricia Chauque, en diálogo con InformateSalta explicó que llevaban dos semanas trabajando en un angosto pasillo que se había convertido en aula a la fuerza, allí habían puesto sus armarios, escritorios y sillas.







Con cariño y vocación reivindicó la labor que realizan en los cuatro hospitales de cabecera. “Tenemos 30 alumnos que cursan la escuela secundaria mientras están internados recibiendo tratamientos por distintos problemas de salud”, a eso se le suman aquellos pacientes itinerantes.

La buena noticia llegó después de reuniones y de que el caso haya sido de estado público. El propio ministro de Salud, Roque Mascarello, reivindicó su tarea hoy entrevistado por este medio. “Me enteré esta mañana por ustedes, siempre he participado de la Escuela Hospitalaria, me parece una cosa extraordinaria el trabajo que hacen. Que no le quepa la menor duda que les vamos a dar el lugar que se merecen, porque la tarea que hacen es enorme y la valoramos mucho”.