Exeni busca potenciar a las PYMES: “Un país se saca adelante con gente que invierte y que arriesga”

El diputado provincial propuso generar microcréditos y bajar la tasa de impuestos para ayudar a los jóvenes emprendedores. “Hoy en día no somos escuchados, estamos trabajando para subsistir”, sostuvo.

Tal como anunciara en campaña, el empresario Omar Exeni, a solo días de asumir como diputado provincial, ya trabaja arduamente en pos de generar proyectos que beneficien a las PYMES salteñas, entre ellos, la generación de microcréditos y la baja de tasas impositivas.

Como primera medida, convocó a pequeños y medianos empresarios a trabajar juntos. “Todavía no tuve ninguna respuesta de ninguna cámara, sino tengo ninguna respuesta y no quieren laburar juntos, voy a armar una cámara propia y trabajaremos con la gente que quiera sacar adelante a los emprendedores”.

En ese marco, no descartó reactivar la cámara PYMES en Acción. “Calculo que para el otro año volveremos a retomar eso”, dijo.

En diálogo con InformateSalta, hizo hincapié en la difícil situación actual. “Hoy en día no somos escuchados, estamos trabajando para subsistir, para no despedir empleados, para poder pagar alquiler, Rentas, luz, alquiler, los empresarios hoy estamos subsistiendo para no cerrar las puertas”, contó.

Por último, aseguró que un país se saca adelante con gente que invierte y que arriesga. “Tener un negocio hoy no es un negocio, con una inversión tenés que arriesgar muchas cosas, hoy es más factible poner tu capital en un plazo fijo, y estar tranquilo, por eso hay que motivar a los jóvenes a no conformarse con ser empleado o trabajar en el estado o para alguien”, finalizó.