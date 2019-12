Despidieron 248 trabajadores de una tabacalera en El Carril

Se trata de la multinacional Alliance One, que opera desde hace años en la planta que fuera de Nobleza Piccardo en la localidad de El Carril. La empresa mudará su producción a Rosario de Lerma y en la reestructuración despidió a la totalidad de los obreros de su planta de procesamiento.

El secretario adjunto del Sindicato de Empleados del Tabaco, Diodoro Vilte confirmó que ayer se despidieron 248 trabajadores de la planta de Alliance One de El Carril. “Esto se debe a que la empresa quiere llevar a procesar el tabaco a Rosario de Lerma, a Massalín Particulares, y reduce el 50 % de su planta. Al cierre de esta edición se encontraban reunidos en asamblea para evaluar un plan de medidas de fuerza”, dijo.

Vilte informó, en diálogo con IN Salta, que durante el mediodía de ayer tuvieron una reunión con directivos de la empresa para pedirles que desistan de este accionar, que consideran brutal e ilegal. “Nunca nos avisaron nada. No nos informaron de esta reestructuración y amanecemos con esta novedad. Por eso mañana (por hoy martes) a primera hora extenderemos nuestro reclamo a la Secretaría de Trabajo para pedirle su intervención”, anticipó.

Vilte, desde la empresa argumentan que no están en condiciones de seguir produciendo en la antigua planta, que no les dan los números y que en Rosario de Lerma es mayor la conveniencia porque esa planta cuenta con tecnología más avanzada. “Todo lo que nos dijeron responde al cuidado de sus propios intereses. No les interesa el bienestar del trabajador”, lamentó.

Como contrapropuesta, el Sindicato demanda en primer lugar que retrotraiga los despidos y ofrecen procesar dos turnos para que el daño sea menor. Ahora la empresa procesa en tres turnos de ocho horas cada uno, completando 24 horas de funcionamiento. También sugirieron una reasignación de funciones para los trabajadores despedidos.

Por último, invitó a todos los afectados a sumarse a las manifestaciones y rechazar los telegramas de despido; a no recibirlos ya que no se cumplió con el proceso legal correspondiente.





Reestructuración

Frente a esta situación, las miradas también se dirigieron a lo que puede pasar en la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (Corpotab). Sin embargo, desde la compañía detallaron que hace dos años se hizo una reestructuración en donde se les dio el retiro voluntario a 150 trabajadores de los 300 que tenían, con la indemnización correspondiente y luego se jubilaron otros 20.

Luego de eso, Alliance One había descartado rumores de nuevos despidos y negó planes de irse. La planta de proceso de la Cooperativa era una planta vieja y debió cerrar en ese entonces, porque los perjudicaba en la exportación. Mediante un acuerdo llegaron a Massalin Particulares con la condición de no perjudicar a ningún empleado, lo que hoy no se estaría cumpliendo.