Se viene el “Pucará Running Trail”

Este fin de semana se realizará la primera edición del Pucará Running Trail. Es una carrera individual, entretenida, apta para todo tipo de público, diseñada para incentivar a que se incorporen nuevos atletas al mundo del Running Trail.

Se disputarán 3 distancias: 1- 6 K, 2- 12 K y 3- 21 K. La concentración, largada y llegada se efectuará en la Casona de Pucará de Buena Vista.

Las distintas pruebas se desarrollarán dentro de las 4.000 hectáreas que integran la reserva natural "Loma Balcón", dándole un marco natural privilegiado con un característico paisaje de praderas que se combina con relieves más complejos.

Cronograma de la carrera

Sábado 14-12: Acreditaciones de 12 a 18 hs, en la Casona de Buena Vista

Domingo 15-12: Carrera, concentración a partir de las 7.30 hs.

Horario de Largada: 21 km: 8.45 hs am. 12 K: 9.00 hs. Am. 6 K: 9.00 hs am.

Los interesados en participar deben ingresar:

Página web: www.mtbzicosur.com

Facebook: mtbsalta y fundación sendas.

Inscripciones

1- Bicicletería Manresa, Pellegrini y Corrientes.

2- Bicicletería Palito Macias, Arenales

Premiación

Copa Pucará

Los ganadores de la general de la distancia 21 K, femenino y masculino se harán acreedores de dicha Copa.

Medallas

Para los tres primeros puestos de todas las categorías masculina y femenina en todas las distancias. Además se entregarán "medallas de finisher" para todos los participantes que crucen la meta habiendo completado el recorrido.