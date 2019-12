El Estado deberá pagar por el crimen de "Chirete": Indignación popular

El Gobierno de la Provincia deberá resarcir con 790.000 pesos, por orden de la justicia, a los dos hijos de Gabriel “Chirete” Herrera, por el homicidio de su madre ocurrido durante una visita en la Unidad Carcelaria de Metán en 2006, en carácter al daño moral y psicológico ocasionado. Sin embargo el Asesor de Incapaces a cargo del caso apeló la sentencia por considerarla insuficiente.

Marcelo Fernández Esteban consideró que el resarcimiento es insuficiente teniendo en cuenta el gravísimo daño ocasionado a los niños aquel día, que tenían 4 y 9 años, y que cambió radicalmente sus vidas desde ese entonces. Enumeró además todas las irregularidades cometidas ese 23 de marzo de 2006 por el Servicio Penitenciario.

Conformes y disconformes

Sin dudas esta noticia generó una enorme reacción de la gente, muchos considerando que el mismo asesino es quien debe trabajar y pagar por lo que le hizo a sus hijos. Otros creen adecuada la medida de la indemnización estatal. Sin embargo, hay quienes opinan que el pago no le corresponde al Estado sino a los responsables de la seguridad que no hubo ese día, mientras que otros creen deben haber otros responsables solidarios, como ser familiares del propio Herrera.

