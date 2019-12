Entrevista 10x10: Evangelina García

Entrevista 10x10 de Nico Cortés para InformateSalta, esta vez con Evangelina García. Salteña. Licenciada en Turismo. Ex Miss Argentina. Modelo. Empresaria. Directora y copropietaria de Incanto Modelos. Conductora de televisión. Madre de un varón y dos nenas.

Un ángel bendecido con creatividad, ansiedad, carácter, principios, lealtad. Un exceso de mujer caminando pasarelas universales, que gusta del asado, disfruta del trabajo, le apasiona estudiar, ama sus hijos, y tiene mucho encanto para dar.







10x10

1- La moda: Es un arte; donde se conjuga el trabajo y esfuerzo de muchas personas atrás de escena y para mi la moda es la herramienta de vida por la cual amo lo que hago y estoy muy agradecida por ello.

2- Una anécdota: Tengo varias de concursos de belleza. Pero la más importante; trágica; es que estuve en Malasia en el Tsunami más famoso de nuestra era... yo veia las concursantes correr; llorar: desesperarse y no entendia que pasaba. Las latinas preguntamos a las asiáticas y nos llevan a ver un televisor y nos decían que hubo un maremoto a pocos kilómetros. Nosotras estábamos en Malaka (la capital cultural de Malasia) que daba a la costa. Todas las concursantes de países vecinos no lograban hablar con sus familias, las comunicaciones estaban cortas. Yo por suerte logré mandar a mi mamá un mensaje de texto desde internet que decía: “vas a ver q hubo una gran tragedia pero yo estoy bien; nosotras estamos todas bien.” Como había doce horas de diferencia horaria cuando mi mamá despertó ya sabía que yo estaba bien.

Y la más divertida... cuando en China por medio de señas que no nos entendíamos; logro pedir un talle más grande de una falda.. me miraban las caderas; me hacían dar una vuelta; me miraban la cola y se reían y charlaban entre ellas... y decían: “¡noooooooo no tenemos talle para vos!”

3- Un/a referente: Madre Teresa: "no sé cuánto das; sino cuanto amor pones en aquello que das".

4- Una modelo: Valeria Mazza. Una modelo fina, profesional que no necesitaba mostrar su cuerpo para llegar muy lejos. Por ejemplo, en su primer gran desfile internacional le dan un vestido con transparencia en el busto y sale al ensayo tapándose con las manos y el diseñador sonrió y le dijo: ¡te faltó el forro!.... -“no te preocupes” , le respondió con una sonrisa.

5- Un modisto/a: Laurencio Adot. Amo sus diseños, la mejor alta costura de Argentina. Sobrio, elegante: creativo...tuve el gusto de conocerlo. Lo contratamos para traer su colección a Salta. Es una gran persona.











6- Una ciudad: Salta. Tiene toda la magia. Una ciudad con buen clima, hermosa por donde la veas. Gente muy cálida y un sitio perfecto para criar tus hijos.

7 - Un color: Soy de los colores fuertes: fucsia; dorado.. son mis preferidos.

8- Una alegría: nivel profesional: haber creado una marca con renombre nacional; Incanto Modelos. A nivel personal mis tres hijos.

9- Una tristeza: La pérdida de seres queridos. Un primo que falleció por un aneurisma fue una tristeza muy fuerte.

10- Un Sueño: Organizar el Miss Universo Argentina.