Evo Morales vivirá en Orán y encabezará una campaña para las próximas elecciones en Bolivia

San Ramón de la Nueva Orán se verá convulsionada políticamente desde la próxima semana cuando el ex presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, se instale definitivamente allí, para comandar la campaña del MAS para las próximas elecciones presidenciales, tras recibir asilo político en la Argentina, publicó El Expreso.

Según fuentes cercanas al ex presidente, un grupo de ex cónsules bolivianos está a cargo de alquilar una vivienda que reúna las condiciones para convertirse en un verdadero “bunker” de campaña, y si la contratación se realiza entre hoy y el próximo lunes, no se descarta que desde la próxima semana Evo Morales llegue a Orán para comenzar a trabajar. Allí también se instalará el ex vicepresidente Álvaro García Linera, entre otras 12 personas que trabajan junto al ex presidente.







Según el diario "El Deber de Santa Cruz", el ex senador del MAS, Wilman Cardozo, Evo había decidió instalarse en Salvador Mazza también en la frontera boliviana, y otras fuentes mencionaron a Villazón, fronteriza de La Quiaca, sin embargo quienes están a cargo de la instalación confirmaron a El Expreso de Salta, que la ciudad elegida es San Ramón de la Nueva Orán a 20 minutos de Bemejo y a cuatro horas de Tarija.

Evo Morales tendrá la protección de un asilado político, tal como lo determinó el gobierno argentino, se instalará en una casa particular y tendrá custodia de la Policía Federal, delegación Salta.







Antes de asumir, el presidente Alberto Fernández le puso fin a la polémica que el gobierno de facto de Bolivia intentó instalar en el país, al decir que para la Casa Rosada “Bolivia no tiene gobierno hasta tanto no voten los bolivianos”, al considerar la presidencia de la senadora Jeanine Añez como una acción de facto.