Preocupa la “letra chica” en la ley de emergencia económica, social y sanitaria

A la espera de la remisión este lunes al Congreso de los proyectos de Ley de emergencia económica, social y sanitaria, el diputado por Salta, Andrés Zottos, adelantó cual será el criterio del Interbloque Federal para su análisis.

“Vamos a apoyar los proyectos de triple emergencia que envía Alberto Fernández, pero eso no significa que le vamos a dar un cheque en blanco en lo que respecta a delegación de facultades que son propias del Congreso”, explicó el legislador. “No queremos que el Congreso pase a ser una escribanía del gobierno nacional, porque así le fue al país en otro momento”.







El proyecto de Ley de triple emergencia forma parte de un paquete de iniciativas que irá girando la Casa Rosada para que el Congreso las trate durante este mes y enero en sesiones extraordinarias, pudiendo concretarse la primera de ellas esta misma semana.

Por su parte, el Ministro de la Producción y el Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, consideró que “nunca una emergencia es una buena noticia, tampoco lo es más impuestos para sobrellevar esta situación de emergencia, sobre todo en un país donde la carga tributaria es demasiado gravosa en relación a los proyectos productivos”.

De los Ríos sostuvo que el impacto en Salta no va a ser menor, sobre todo en las economías regionales. “Hay mucha letra chica que todavía no conocemos, como la reinstalación de lo que fue el fondo sojero. Sería un acto de justicia, nos permitiría volver a contar con recursos que salen de acá y no son coparticipables”.

En este sentido, el flamante ministro adelantó que hoy se reunirán con “entidades que representan a los actores productivos para trabajar en buscar una compensación del flete que genera una tremenda desigualdad para la producción de nuestra provincia que está tan alejada de los puertos. Encontrar alguna manera de no pagar el impuesto a la distancia”.

El dirigente industrial José Urtubey, observó que “el paquete de medidas es razonable para el nivel de crisis en el que se encuentra la argentina y el aparato productivo. Hoy hay escases de dólares y se necesitan dólares, las más afectadas son las pymes, con lo cual si se dispone una moratoria flexible con 6 meses de gracia y planes de pagos hasta 10 años es razonable”.







Urtubey agregó que, en términos de salario y jubilación, que se puedan dar ciertos aumentos para los beneficiarios es razonable. La doble indemnización me parece una medida inadecuada porque es peor el remedio que la enfermedad, si se busca proteger al trabajador hay que incentivar con políticas y no generando medidas que congelan los empleos e impiden la generación de nuevos empleos”.