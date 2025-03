Expendedores de combustible salteños preocupados por las caídas en las ventas

La venta de nafta y gasoil en Argentina continúa en picada y ya acumula 15 meses consecutivos de retroceso. La merma en el consumo es generalizada y el problema en los precios se debe a los impuestos.

En una comunicación con InformateSalta, Alejandro Martorell, dueño de una estación de servicio en la provincia, comentó: "Vamos 15 meses de caída ya. Entre el 15 y el 18% y no se recupera.”

"Si bajaran un poco los impuestos, probablemente se recuperaría la venta"

El empresario explicó que los aumentos de precio influyeron en la demanda, aunque sostuvo que el problema principal radica en la carga impositiva que afecta al sector. "Hasta hace 15 meses el combustible venía muy atrasado en precio, lo actualizaron. Yo pienso que ahora el problema que tiene el combustible es que los impuestos son altísimos. Si bajaran un poco los impuestos, probablemente se recuperaría la venta", afirmó.

Respecto al abastecimiento, aseguró que no han tenido problemas recientemente. "El problema de abastecimiento se produjo cuando pusieron precios máximos y las petroleras no les convenía vender, entonces bajaron la producción. Ahora no hay ningún problema", aclaró.

Frente a esta situación, Martorell señaló que la única estrategia posible para afrontar la baja en el consumo es mejorar la atención al cliente. "Lo que uno trata de hacer es atender bien para que los clientes se sientan bien atendidos y vuelvan a la estación. Mucho más en esto no se puede hacer, porque los precios son inelásticos", sostuvo.

"Este ajuste de la economía, que evidentemente era necesario, tiene estas consecuencias"

Sobre el futuro del sector, el empresario evitó hacer pronósticos exactos, aunque consideró que la tendencia a la baja continuará algunos meses más. "Yo creo que unos meses va a seguir y después se va a empezar a recuperar. Pero este ajuste de la economía, que evidentemente era necesario, tiene estas consecuencias", concluyó.