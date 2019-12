Para robarle $1.500 le clavaron un cuchillo en la cara y casi muere

Un taxista fue violentamente atacado sobre avenida Independencia y el cruce con Ituzaingó por un asaltante solitario, quien para llevarse la recaudación hirió en el rostro al chofer.



El hecho ocurrió a la 1.30 de ayer publica El Tribuno. La víctima, Eduardo Jesús Mamaní, relató lo sufrido por un hecho de inseguridad incalificable.



Desde su domicilio Mamaní relató que a esa hora un joven le hizo señas y ni bien detuvo su auto el muchacho se acercó por el lado del chofer pero no abrió la puerta de atrás, sino la del conductor.



“Yo no había visto que venía armado, él sacó el cuchillo cuando estuvo delante mío. Al principio me asusté, quise decirle que no tenía recaudación pero ahí mismo me hirió. Fueron tres o cuatro puntazos que esquivé sacándole el ángulo con los brazos, pero uno pasó directo a mi cuello y agaché la cabeza e ingresó por la mejilla, de lado a lado. Me vi ensangrentado y el ladrón se apoderó de mi billetera, pero no de mi celular.

Salí del auto y traté de parar la sangre con la rejilla de limpiar el parabrisas, pero nada, me estaba ahogando porque la sangre fluía hacia mi garganta", relató.

"Como pude balbucee al 911 mi situación. Tuve miedo, creía que me había dado también en la garganta, así que me subí al auto y no esperé al 911 y me dirigí al San Bernardo, cosa que había dicho al operador antes de cortar. Por suerte me estaban esperando los doctores, los enfermeros y rápidamente me asistieron.



No había caso con parar la hemorragia, así que el médico cauterizó la herida traspasando su dedo por la mejilla para poder suturar del lado exterior. Luego un odontólogo suturó el interior de mi boca. Fue horrible.

Estuve a un paso de que me mataran en la calle por solo 1.500 pesos. Hace falta más seguridad y poner fin a la droga, porque quien me atacó estaba sacado, no pude defenderme".