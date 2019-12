Suriani se defiende del pedido de sanciones por un posteo contra las feministas

Los cuestionamientos éticos que el Ministerio Público Fiscal realiza al diputado Andrés Suriani se basan en una publicación que realizó el legislador en su cuenta de Instagram, donde se acusa de “demencialmente inestables”, “salvajes”, “antisociales”, “amargadas”, entre otros calificativos denigrantes a las feministas. El contenido fue denunciado y censurado por Facebook.

Suriani dialogó con InformateSalta, quien confirmó que realizó la publicación en cuestión y consideró que los legisladores tienen “inmunidad de opinión. El día que incendiaron la Cruz del Congreso Eucarístico yo hice una publicación que se virilizó sobre las diferencias entre una femenina y una feminista”.







Por otro lado se manifestó en contra de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

“Lo único que falta es que no pueda opinar de la Ley Micaela, un adoctrinamiento por parte del Estado con una ideología es un autoritarismo que yo no tolero. Yo hablo de ideas, nunca ataqué a una persona. Ese día fue cuando quemaron la cruz y nadie salió a denunciarlas por el hecho vandálico, está claro quiénes son con nombre y apellido. Yo tengo fuero en la opinión. Yo voté en contra del adoctrinamiento de género”, manifestó.

En éste sentido, Suriani consideró que “la ética se la tendrían que aplicar a estos grupos radicalizados que cuando no les gusta algo vandalizan y rompen, incendian lo que se encuentran en el camino. No hay ningún juez o fiscal que les diga que no pueden cometer hechos vandálicos. Se ensañan con un diputado que no opina como ellas. Esto atenta contra la vida de las familias, es una ley mordaza contra los que somos representantes del pueblo. No sé quién las votó a ellas para que puedan ser evaluadoras de la ética cuando son las primeras que no respetan la libertad y menos la ética”.

Sin embargo, este caso los evaluadores de ética no son, precisamente, grupos feministas sino el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta está conformado de la siguiente manera:

- Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo

- Coordinadora general de la Procuración General de la Provincia, Ana Cecilia Carraro

- Fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet

- Fiscal de Violencia de Género, Claudia Geria

- Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín

- Directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso

- Directora del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto

- Vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta e integrante de la Fundación Cintia Fernández, Gabriela Rodríguez

- Presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández

- Abogada especializada en Derechos Humanos, Yesica Montagna

- Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, María Pía Ceballos

- Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq

- Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco

- Exsecretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi Exsubsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca

- Exsubsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos