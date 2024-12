Diputados aprobaron el presupuesto: educación, salud y seguridad se llevan el 87% de los fondos

Tras un extenso debate, la Cámara de Diputados de Salta aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2025 , que asciende a $3,18 billones.

La diputada Patricia Hucena presentó el proyecto del cual desglosó que el 43% del presupuesto general es para educación, el 25,7% para salud y el 18,5% para seguridad, sumando entre los tres el 87,20% total del presupuesto.

La legisladora remarcó que Salta representa el 1,7% del Producto Bruto del país con un 3% de la población con una ubicación estratégica, pero a pesar de ello la coparticipación nacional es desigual, encontrándose en el puesto 17 en su distribución per cápita.

La caída de la recaudación de 65 mil millones, el no envío de fondos comprometidos en concepto de consenso fiscal, la Ley de Bosques, Enhosa, el dique Limón, Aportes del Tesoro Nacional y transferencias no automáticas, generaron que no ingresara a la provincia más de 244.800 mil millones que correspondía a Nación.

Como dato positivo para Salta, Hucena puso énfasis en que, en cuanto al origen de recursos impositivos, disminuirá la incidencia del Estado nacional en los ingresos total de la provincia, que pasará del 73% al 68%: “Vamos a tener más autonomía provincial que dependencia nacional” informó Página12.

Los recursos para municipios por coparticipación nacional y provincial representarán un 15% de los 2 billones 82 mil millones del total que recibe la provincia, con el 13,71% que se enviará a los municipios y por el fondo de convergencia y el fondo compensador municipal se enviará el 1,29%.

Uno de los puntos tratados fue la obra pública, para la cual se destinará más de 271 mil millones de pesos, tres veces más que para el 2024, siendo el 12,1% del presupuesto 2025. De aportar el Gobierno nacional fondos para este fin, la inversión en obra pública llegaría a 623 mil millones.