Diputados aprobarían hoy la prórroga del presupuesto provincial

Minutos antes de que comience la Sesión en la Cámara Baja, el diputado provincial Ignacio Jarsún consideró que sin presupuesto nacional no se puede avanzar en el presupuesto provincial. “Me parece muy acertado por parte del gobernador no avanzar con un presupuesto sin saber qué partida va a recibir Salta. No se puede hacer un presupuesto basado en el aire porque no hay certeza de cuántos fondos va a recibir Salta el año que viene”.

Siguiendo esa línea, destacó la decisión del gobernador Sáenz de elevar a la Legislatura Provincial el pedido de prórroga ya que él mismo podría haberlo resuelto por decreto, sin embargo decidió enviarlo para su discusión a los legisladores.

“Son pasos muy acertados y positivos que nos permiten que la Legislatura lo discuta, ya que lo podría haber hecho por decreto”, subrayó Jarsún en FM Profesional.

Por último, explicó que la prórroga será aprobada sin observaciones ya que no contempla ningún tipo de cifras.