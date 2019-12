En una votación dividida, diputados aprobaron la prórroga del presupuesto provincial

Diputados dieron media sanción a la iniciativa del Poder Ejecutivo que establece prorrogar el presupuesto del 2019 para el ejercicio 2020 hasta que se promulgue la Ley de Presupuesto General del Ejercicio del próximo año con 34 votos a favor y 18 en contra.

En ese contexto el gobierno provincial deberá contemplar los créditos que permitan continuar con las obras ya iniciadas y la habilitación de nuevas que se consideren prioritarias para el bienestar y seguridad de la población.











La diputada Socorro Villamayor explicó que el 80% de los recursos provinciales dependen de fondos provenientes de Nación, por lo que es de imperiosa necesidad esperar que se sancione el presupuesto nacional para conocer los capitales con los que contará la Provincia.

“Es importante aclarar que esta prórroga no se prolongará por todo el año entrante, sino por tiempo limitado, hasta que se concrete el presupuesto nacional 2020”, dijo la legisladora.

En tanto, el diputado Sergio Cisneros manifestó la necesidad de conocer cuáles serán los fondos previstos para las necesidades básicas de los salteños como salud y educación.

Por su parte, el diputado Santiago Godoy expresó que desde su perspectiva es inconstitucional sancionar un proyecto de ley que promueve una iniciativa que esta ya está avalada por normativas provinciales, por lo que presentó un Proyecto de Declaración, el cual apoyaba la decisión del gobernador de prorrogar el presupuesto 2019, que finalmente fue rechazado.







Así también, el diputado Claudio Del Plá aseguró que de esta manera se le está firmando un cheque en blanco al máximo mandatario de la provincia, que nunca dijo que va a hacer ante la difícil situación que está pasando Salta.

Carlos Zapata explicó que es necesario tener una estimación de los recursos que habrá para la provincia para así realizar una bueno distribución de los gastos asegurando una adecuada planificación, por lo que consideró que “si bien hay incertidumbre por que no se elaboró un presupuesto nacional, no es justificación para que no se confeccione el presupuesto de la provincia”.

En tanto, el diputado Matías Monteagudo manifestó que este tipo de medidas traerá aparejadas un manejo discrecional de recursos provinciales promoviendo así más dudas que certezas. “Me hace ruido el no saber cómo se administrará la economía sin saber cuál será el monto final del 80% de los fondos provinciales”, dijo el legislador.