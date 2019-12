Con apoyo de la UCR, el Gobierno aprobaría la Emergencia Económica en Diputados

Tras un largo derrotero y discusiones por el quórum, finalmente el megaproyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enviado por el presidente Alberto Fernández será tratado en Diputados este jueves a las 15, después de que, en una sesión previa a las 14, jure la veintena de legisladores que reemplazarán a los que se fueron para asumir otros cargos.

Con algunas modificaciones clave- como la eliminación del artículo 85 que le daba amplias facultades al Presidente para reformar organismos del Estado, el texto obtuvo un dictamen de mayoría con las firmas del Frente de Todos, el interbloque Federal de Eduardo "Bali" Bucca -en disidencia- y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo del mendocino, José Luis Ramón.

La sesión estuvo cerca de naufragar cuando se conoció, a última hora del martes, que Juntos por el Cambio no daría quórum. Si eso ocurría, la jura de los reemplazantes no se podía llevar a cabo y, en consecuencia, el oficialismo no conseguiría los números necesarios para iniciar el tratamiento. Pero la situación se destrabó con ayuda de los gobernadores radicales.

"No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente. La oposición debe dar quórum. El Gobierno debería acceder a debatir y modificar algunos artículos. La grieta se cierra con actitudes concretas y con diálogo”, escribió en las redes el mandatario jujeño, Gerardo Morales.