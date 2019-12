¿Alguien está despierto?, el último mensaje que mandó la joven asesinada por su ex en Cerrillos

Con el dolor a flor de piel, Morena, una vecina de barrio Los Paraísos, contó a Somos Salta algunos detalles de lo que ocurrió la madrugada del 24 de diciembre cuando su amiga Liliana Flores murió víctima de un femicidio. Su ex pareja violó la consigna policial e ingresó a su vivienda en Cerrillos con un arma, le disparó y luego se quitó la vida.

La mujer recordó que ese día a las 6:10 horas, una hora antes de que se escuchara el disparo, la joven de 25 años envió un mensaje al grupo de WhatsApp de los vecinos. “¿Alguien está despierto? decía el mensaje. Pero nunca nos imaginábamos lo que estaba pasando, todavía no entiendo nada”, expresó.







En este sentido, pese a que el policía encargado de custodiarla dijo que no escuchó gritos solo la detonación, varios vecinos linderos a su casa escucharon gritos en los que pedía auxilio. “Hubo tiempo para que el oficial se metiera y viera que estaba pasando. Pido justicia por ella”, manifestó.

Finalmente, detalló que Liliana había comentado que su ex pareja, policía y papá de sus tres hijos, era un hombre violento pero no quería denunciarlo por temor a que pierda su trabajo y no pueda pasarle el dinero de la manutención de los pequeños.