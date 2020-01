Entrevista 10x10: Nico Cortes con Vanesa Ganem

Entrevista 10x10 de Nico Cortés para InformateSalta, esta vez con Vanesa Ganem. Salteña. Artista, Dibujante y Tatuadora.

1. El arte

Para mi es mi vida, es mi mayor forma de expresión, es de lo que vivo y es lo que amo. Está presente en cada aspecto de mi vida, y siempre intento dar un poco de arte, es como dar un pedacito de mi, una de mis mas grandes satisfacciones es poder compartirlo.







2. Una anécdota

Estaba en el último año del secundario y perdí mi portaminas favorito, que es con el único que podía dibujar. Entré en una depresión enorme, mis amigas me regalaban otros y yo seguía sin poder dibujar. Estuve mas o menos 3 meses así, sin tocar una hoja, hasta q un día una de mis amigas lo encontró en el cajón de la preceptora, se lo sacó y me lo dió, yo no podía parar de llorar. Desde de ese día lo llevo encima mío, ya llevamos 12 años juntos jaja, atravesó conmigo la carrera de arquitectura, miles de planos, de cuadros, de dibujos y hoy sigo sin poder dibujar sin él.



3. Un/a Maestro/a

No tuve un maestro en particular, lo que tuve fue mucha gente de diversos ámbitos, que me guiaron, me enseñaron, me alentaron, a encontrar el camino en el q me encuentro hoy. Pero fundamentalmente mi familia, los q me apoyaron e inspiraron a vivir de lo q amo.



4. ¿Tatuajes , Dibujos o Pinturas?

No puedo elegir uno, los tres son de igual importancia para mi. El tatuaje es mi profesión, la pintura mi cable a tierra, y para ambos el dibujo es fundamental.







5-Un elemento indispensable

Como lo mencioné anteriormente, mi portaminas verde.



6- Un color

Amarillo. Es un color que ni siquiera utilizo pero que al verlo automáticamente me trasmite felicidad.



7- Una alegría

Haber logrado vivir de lo que amo, lo cual para mi es un privilegio. Fue un camino largo, de mucha búsqueda pero valió la pena recorrer y hoy es uno de mis mayores logros y alegrías.









8- Una tristeza

Son muchas y muy personales, pero fueron las q me llevaron a convertirme en la mujer que quería ser, tanto personal, emocional y profesionalmente.



9- Un sueño

Tengo que reconocer que en estos últimos años logré cumplir muchos sueños. El haberlos cumplido me dió la seguridad de verme capaz y transformar los sueños en metas, y no verlos como algo inalcanzable.









10- Un/a artista

Un escritor. Julio Cortázar, era una persona muy solitaria, lo q me identifica mucho con él. Me gusta mucho la forma de escribir, la simpleza, el humor que tiene, lo crudo q es a veces, su particular forma de romanticismo, me parece un genio