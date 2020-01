¡Rocío Oliva muy dura con Maradona!: “Diego no es el hombre de mi vida”

Estuvieron seis años juntos pero se separaron a mediados del 2019. Ahora, Rocío Oliva y Diego Maradona parece no tener más nada en común.

De hecho, a pesar de que ella está a cargo del fútbol femenino en Gimnasia y Esgrima de La Plata y él es el actual Director Técnico de la primera división masculina de ese equipo, ya ni se cruzan.

“No sirve hablar todos los días cuando algo se corta. Entiendo que a veces quedan cosas que uno tiene que resolver, pero nosotros ya no mantenemos un diálogo fluído”, dijo Rocío en diálogo con Luis Novaresio en su programa Debo Decir, haciendo referencia a la ruptura con el Diez y a su nueva vida.

Al ser consultada por el periodista sobre el nuevo romance que está teniendo con un joven (al que ya mostró en las redes con una foto), Oliva afirmó que por el momento prefiere no decir cómo se llama ni revelar dónde se conocieron. “Recién estoy separada hace poco, no me quiero poner de novia, salir a comer y que todo el mundo investigue quién es”, dijo sin dar más detalles.