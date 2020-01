Clausuraron la Casona del Molino, tras la caída de una rama

Así lo confirmó el secretario de Servicio Públicos, Aroldo Tonini. "No sé cuándo se hizo el último estudio de seguridad. Habría que hacer estudios. El local convive con vegetación añosa" agregó el funcionario municipal.

Anoche la caída de una rama de un árbol de gran porte en el patio de la Casona del Molino, provocó dos lesionadas y la clausura preventiva del tradicional local. “La Municipalidad ha clausurado preventivamente este lugar para que se extraiga la especie que puede producir peligro a los turistas a la gente que va allí y se le va reclamar un nuevo estudio de seguridad” indicó el secretario de Servicios Públicos, Aroldo Tonini, a Somos Salta.

Cabe destacar que el local se encuentra ubicado en Caseros al 1500 y en su interior posee varias especies de árboles añosos que forman parte de su atractivo. “Deberán resolver seriamente este problema por ser una casona que aprovecha la vegetación añosa para la convertirse en un lugar de concentración de personas. El control tendrá que ser muy riguroso y lo haremos desde la secretaria de Habilitaciones y Ambiente” agregó el funcionario municipal.







Por otra parte, Tonini indicó que el estudio de impacto ambiental que debe presentar la Casona del Molino no sólo tendrá que ver con salidas de emergencia, partes sanitarias o cuestiones eléctricas sino que también un plan ante el riesgo que presentan los árboles de gran porte. “Mientras no se presente no se lo habilitará nuevamente que debe presentar en secretaría de Ambiente, se estudiará cuál es la propuesta de solución a todo probable evento” explicó el secretario de Ambiente.

De esta manera, el famoso local deberá extraer la especie que dejó a dos mujeres con politraumatismos y presentar el estudio de seguridad para volver a funcionar.