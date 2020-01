Dos mujeres aseguran que el cuerpo hallado en zona oeste es el de su amiga

Así lo dijo la propia fiscal María Luján Sodero a los medios, aunque no confirmó la identidad. La autospia se realizará a las 18. Encontraron bloques de cemento con manchas de sangre.

En medio del hermetismo que circula en torno al hallazgo de un cuerpo en el barrio Puerto Argentino, en la zona oeste de la ciudad, la fiscal María Luján Sodero dio a conocer algunos detalles. Afirmó que dos mujeres fueron las que encontraron el cuerpo y aseguran que se trata de su amiga.

“Las jóvenes están por declarar, dicen haber estado con esta persona ayer, pero hay algunas inexactitudes, la descripción de la ropa no coincide". Entrada la tarde pudieron confirmar que se trata de un mujer, ya que el cuerpo estaba boca abajo y no fue movido hasta que se realizaron todas las pericias correspondientes.







Dijo además que al lado del cuerpo hay bloques de cemento con manchas de sangre, lo que hace suponer que fue atacada.

“Hay familiares de una mujer que anoche no regresó a su casa, esto es habitual, con la diferencia de que ahora no contesta su celular, se trata de una vecina del barrio y quieren saber si es ella. No hemos podido confirmar esa información, todo es muy reciente”.







Finalmente contó que luego de los trabajos en el lugar, que fue señalado por los vecinos como un espacio de ventas y consumo de drogas, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial. “Se estima que la autopsia sea realizada a las 18”.