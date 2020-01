A 6 años de la tragedia de Quijano, la familia Jurado repintó las estrellas amarillas

A 6 años de aquella trágica tarde para la familia Jurado donde dos de sus tres hijos perdieron la vida, repintó las estrellas amarillas en memoria de Ana Belén y Juan Cruz sobre ruta nacional 51. Alfredo Jurado dialogó con Somos Salta y recordó que ese día estaban en un almuerzo familiar cuando recibieron un llamado que les alertaba sobre el accidente de sus hijos.

“Mi señora me dice - ¿cómo? si yo no hace más de media hora hable con Ana Belén, que estaban bien - ”

En ese momento un sobrino nos llevó en su camioneta hacia la ruta nacional 51. “En el trayecto íbamos tratándonos de comunicarnos con Juan Cruz o Ana Belén y era imposible, hasta que la novia de Juan Cruz nos atendió y decía vayan al hospital de Campo Quijano ahí está Juan Cruz”.

A todo esto, recordó que él seguía mirando por la ruta porque pensaba que el accidente había sido sobre la 51. “Yo me imaginaba un choque en la ruta y entrando a Campo Quijano nos cruzamos con 4 ambulancias que venían, y ahí ya fue terrible. Nos descontrolamos totalmente, no tengo idea como llegamos al hospital de Quijano, hay muchas cosas que se me borraron totalmente”. Al llegar al nosocomio se dieron con el joven ya sin vida.







Ya quebrados totalmente, recibieron la triste noticia del fallecimiento de Ana Belén y que su nieta estaba en delicado estado, condición que gracias a Dios superó con tan solo un año y medio de vida.







Un fallo sin precedentes

Ocurrido el siniestro en 2015, Omar Barrientos el conductor que provocó la tragedia, tras un juicio, recibió una condena de 8 años de prisión efectiva, lo que marca un fallo sin precedentes teniendo en cuenta que se caratuló como “homicidio simple”.

Desde diciembre, Omar Barrientos ya goza de libertad condicional luego de haber cumplido la ¾ parte de la condena.