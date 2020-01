Jennifer Aniston y Brad Pitt: las fotos del reencuentro más esperado

El momento que todos esperaban finalmente llegó durante los premios SAG Awards. Brad Pitt y Jennifer Aniston ganaron en sus respectivas categorías y celebraron juntos. En las imágenes se puede ver a la ex pareja compartiendo un íntimo momento detrás de escena, publicó Infobae.

Pitt ganó como mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood, mientras que Aniston se llevó el galardón por su papel principal en la serie dramática The Morning Show.

“No te vayas”, eso es lo que parece decirle Brad a Jennifer en las fotos detrás del escenario de los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), donde la ex pareja más famosa de Hollywood se encontró luego de que ambos triunfaran en sus respectivas categorías.

“Dejaremos esto aquí”, indicó la cuenta de Twitter de los SAG Awards, que compartió una secuencia de cuatro fotografías de los actores. En dos de las imágenes oficiales, Aniston parece querer irse, pero su ex marido la detiene y la sujeta de la mano izquierda.

Minutos antes de encontrarse fuera del escenario, Pitt había subido a recibir su premio y había bromeado nuevamente sobre su soltería: “Voy agregarlo a mi perfil en Tinder".

Mientras esperaba para volver al salón del Shrine Auditorium de Los Ángeles, el actor fue capturado embelesado mirando a su ex esposa en una de las pantallas ubicadas detrás de escena. La instantánea de Pitt frente a la televisión observando el momento en que Aniston escuchaba su nombre enloqueció a los fanáticos y se volvió viral en Twitter.

Hay que recordar que Pitt, de 56 años, abandonó a Aniston, de 50 años, el enamorarse de Angelina Jolie en el set de la película Mr & Mrs Smith. Pero desde que se separó de Jolie en 2016, el actor y la protagonista de Friends se acercaron y mantienen un vínculo de amistad.

Brad y Jennifer se conocieron en una cita a ciegas, y después de dos años de noviazgo, se comprometieron. Se casaron en una íntima ceremonia en Malibú en julio de 2000, pero todo terminó en 2005. Pitt estuvo 12 años junto a Jolie (10 de noviazgo y dos de matrimonio), mientras Aniston se casó con el actor y guionista Justin Theroux en 2015 tras tres años de relación. Un año más tarde, en febrero de 2016, anunciaron su divorcio. Unos meses después, Jolie le pidió el divorcio a Pitt, citando “diferencias irreconciliables".

Los actores coincidieron este año durante los Globos de Oro del pasado 5 de enero, en la que Pitt también ganó el galardón por su papel en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. En esa oportunidad ocurrió lo opuesto que esta noche: los fans enloquecieron con la mirada de Jennifer mientras Pitt subía al escenario a recibir el premio.

El intérprete estadounidense -que regresó en 2019 tras varios años alejado del cine- también se robó el protagonismo durante la pasada gala por reírse de su vida amorosa, y explicó por qué había decidido ir solo al evento. “Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido raro”.

El actor ganó en esa oportunidad contra Tom Hanks (Un hermoso día en el vecindario), Anthony Hopkins (Los dos papas), Al Pacino (El irlandés) y Joe Pesci (El irlandés).