Quilodrán busca promover desde ENACOM la federalización de la comunicación

El ex candidato a intendente por el FdT aseguró que la idea es priorizar a los más vulnerables y se comprometió a garantizar la pluralidad de voces. “A mi nadie me tiene que contar cuales son las penurias que pasan los medios del interior”, enfatizó.

Tras ser designado como uno de los cuatro integrantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gonzalo Quilodrán, ex candidato a intendente del Frente de Todos, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que “es un orgullo que el Presidente Alberto Fernández le haya confiado tamaña responsabilidad” y agregó que su desafío “es federalizar la comunicación y garantizar la prioridad de voces”.

En ese marco, manifestó que el objetivo es priorizar la periferia. “A mi nadie me tiene que contar cuáles son las penurias que tienen que pasar los medios del interior, en general, los usuarios, los ciudadanos de esa Argentina profunda, no tienen conectividad, no tienen señal de telefonía celular de calidad”, resaltó.

Quilodrán explicó que la función del ENACOM es regular las comunicaciones en su sentido más amplio, tanto en materia de contenido audiovisual, como de control y proyección de financiamiento de infraestructura de comunicaciones. “Se encarga de regular la televisión, radio, AM como FM, Internet, telefonía fija, móvil, y también el servicio de correo postal”, sostuvo a InformateSalta.

Sobre cómo encontró el organismo luego de la gestión del ex presidente Mauricio Macri, lamentó el despido de más de 700 empleados, a lo que se suman otros tantos que se acogieron al retiro voluntario. “Lo primero que hicimos nosotros es juntarnos con los empleados y con los gremios que tiene el organismo para llevar tranquilidad, y entender que acá no sobra nadie para la reconstrucción de la Argentina”.







Para ejemplificar la falta de conectividad, hizo hincapié en los problemas que existieron a partir del lanzamiento del programa Argentina contra el Hambre. “Como todos saben funciona a través de un posnet, y en los lugares donde no hay hubo que rever un paliativo, que tiene que ver con módulos alimentarios, lo que nosotros queremos es que en el mediano plazo todas las localidades argentinas tengan conectividad”.

Quilodrán insistió en que la idea es impulsar las economías regionales y que tengan conectividad de calidad. “Todo esto está enmarcado en una política de arraigo, nosotros solamente encontramos estos servicios de calidad en los grandes centros urbanos, lo que estamos haciendo indirectamente es invitar a la población rural a dejar su tierra, y eso la verdad que no funciona”.

Para solucionar esta situación, dijo que hace falta voluntad política, planificación, y trabajo conjunto con diferentes estamentos nacionales y sobre todo con el ARSAT que tiene la red de infraestructura más grande y de mejor calidad en materia de fibra óptica.

En relación al Presupuesto, dijo a InformateSalta que trabajan con el 1% de la facturación de las empresas de comunicaciones. “A diferencia de lo que ocurre con el resto de la administración, funciona con la administración centralizada de organismos con el tesoro nacional”.

Por último, también se comprometió a colaborar con las radios comunitarias, que quedaron inactivas por falta de financiamiento nacional. “Tenemos que reconstruir todo ese sistema de medios, yo quiero reivindicar y revalorizar esas pequeñas radios, de pequeños municipios, de organizaciones no gubernamental, es un desafío que tenemos que hacer”.