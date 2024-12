Se filtró una foto de La China Suárez con las hijas de Wanda

En los últimos días, los rumores de que ya hay un noviazgo formal entre La China Suárez y Mauro Icardi no pararon de crecer. Todo se intensificó cuando Yanina Latorre aseguró al aire de LAM que ambos compartieron actividades navideñas con sus hijos. “Hoy La China e Icardi fueron de compras juntos en la camioneta de ella, estaban todos los chicos atrás. Ella salió con un montón de bolsas”, comentó la panelista. A pesar de esto, a muchos todavía les costaba creer que Isabella y Francesca pasaron la Nochebuena junto a la actriz hasta que, este lunes, apareció una foto que comprobaría finalmente todas las teorías.

En la postal, que publicó Pochi, la periodista detrás de la cuenta de Instagram Gossipeame, se puede ver a La China Suárez junto a las hijas de Wanda en un supermercado. A continuación, por el mismo medio, la influencer reveló que Nara inició una serie de acciones legales en contra del jugador del Galatasaray por impedirle el contacto con las menores por varios días.

“Lo que me contó el abogado penalista de Wanda, Nicolás Payarola, es que actualmente se presentaron tres denuncias por impedimento de contacto, hace días que no estaría pudiendo hablar con sus hijas. Ojalá esto lo puedan resolver y puedan arrancar un Año Nuevo en paz, sobre todo por las nenas, que no tienen la culpa de las decisiones de los adultos”, escribió la periodista.

Para reforzar aún más la idea de que existe una relación formal entre Mauro y La China, horas antes de que se conociera la foto de la actriz con las hijas de Icardi, en Mañanísima (eltrece) aseguraron que la pareja ya no se oculta. “Ya están de novios, hubo presentación formal, los hijos ya se conocen y pasaron todo el fin de semana juntos”, señalaron en el programa de espectáculos.

Asimismo, Estefanía Berardi mostró pruebas de que habrían pasado juntos el fin de semana con las hijas de Wanda Nara. En una de las imágenes que publicó en sus historias de Instagram se ve a La China disfrutar de la pileta y el sol, mientras flota en un gomón celeste y amarillo. A continuación, publicó una foto que compartió Mauro Icardi, en la que se ve a Isabella y Francesa en el mismo lugar, con el mismo gomón.



Más adelante, al aire de Mañanísima, Berardi aseguró que alguien le intentó vender una foto de ese mismo día, en la que se ve a Icardi y Suárez muy enamorados en la pileta. “Me la quieren vender. Es una imagen de ellos juntos en la pileta”, remarcó. Ante la revelación de su compañera, Mario Massaccesi intentó indagar cuánto le pidieron a la periodista por esa postal que confirmaría que Mauro y la China están más juntos que nunca. Sin embargo, se negó a revelar esa información. “No lo puedo decir”, final de la panelista, a pesar de la insistencia del conductor.

Hasta el momento, Wanda Nara no hizo ningún posteo en sus redes sociales que haga referencia a la foto en la que se ve a la China de compras junto a sus hijas. Sin embargo, si la batalla legal y mediática con su expareja continúa tal como en los últimos meses, lo más probable es que responda de alguna manera en las próximas horas. /La Nacion