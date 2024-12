Qué dijo la China Suárez sobre la muerte de Jorge Lanata: “Yo no me olvido”

En medio del escándalo que protagoniza indirectamente a raíz de sus encuentros con Mauro Icardi, que se está separando de Wanda Nara, la China Suárez se hizo unos minutos para recordar a Jorge Lanata en el día de su muerte.

El periodista, de 64 años, falleció este lunes en el Hospital Italiano a raíz de una falla multiorgánica, y la actriz y cantante utilizó sus redes sociales para enviarle un tierno mensaje a quien la entrevistó en 2019.

“Fuiste muy cálido y amable conmigo. Y yo no me olvido de esas personas jamás. QEPD”., escribió la China junto a una captura de la entrevista que salió al aire en el ciclo Hora 25 que Lanata condujo brevemente por TN.

NELSON CASTRO HABLÓ SOBRE LA MUERTE DE JORGE LANATA

En TN, Nelson Castro se lamentó profundamente sobre el tráfico final de Jorge Lanata, que podría haberse evitado si se cuidaba más su salud.

“Yo estaba en contacto muy directo con las fuentes médicas del Hospital Italiano y obviamente allí tenía un conocimiento de la gravedad progresiva que tenía esta situación de Jorge. Y desde que se internó no pudo salir. Una pérdida irreparable”, sentenció el conductor de Telenoche.

Tras recordar con emoción que la última entrevista a Lanata se la hizo él, Nelson. “Fue la entrevista el sábado anterior al hacerse el estudio. Y yo tenía todo un tema con Jorge, porque era alguien que no se cuidaba nunca. Entonces, era un diálogo en el cual cuando yo le preguntaba por su salud y él siempre me decía que estaba bien. Y yo no lo veía bien, obviamente”, resaltó.

“Todo el tema del tabaquismo de Jorge fue letal y fatal. Y él nunca tuvo la actitud de capear, aun cuando existía el pedido de los familiares, las hijas y demás que lo adoraban y que sufrían de verlo así como sufríamos todos los que lo queríamos”, agregó Nelson.