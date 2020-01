Profesionales de Ciencias Económicas manifestaron su preocupación por la alta presión impositiva

Autoridades de la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que aglutina la representación federal de más de 150.000 profesionales matriculados, se reunieron con la subdirectora General de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dra. Patricia Vaca Narvaja, para expresarles la opinión de la profesión respecto a distintos temas de interés.

En este primer encuentro de trabajo con las flamantes autoridades nacionales, desde la FACPCE se expresó la preocupación por el régimen tributario vigente a nivel que se caracteriza por una alta presión fiscal, con impuestos inequitativos, regresivos, distorsivos y poco competitivos, a lo que debe sumarse su complejidad, la imprevisibilidad, el cambio permanente, la gran cantidad de normas reglamentarias que se emiten, referidas a los aspectos materiales y formales de las obligaciones tributarias.

Además, se conversó sobre la implementación de un gran número de regímenes de información, muchas veces duplicados, que excede el deber de colaboración de los contribuyentes y/o responsables, que atenta contra la recaudación y la simplicidad del sistema. “Esto hace imposible el normal desarrollo de los negocios e impide una adecuada planificación fiscal, comercial y financiera por parte de los contribuyentes, dificultando el desarrollo de la labor de los profesionales que interactuamos en el sistema”, expresaron los dirigentes profesionales.

Con respecto a los niveles de conectividad y transferencia electrónica de datos, se solicitó al organismo recaudador que evalúe la posibilidad de una mejora urgente, a fin de facilitar el cumplimento de las presentaciones y el desarrollo normal de las tareas profesionales.

Respecto de la reglamentación de la moratoria establecida en el marco de la Ley de Solidaridad, se informó que estará disponible para el 31/01 y el sistema operativo para la adhesión hacia mediados de febrero. Desde el organismo se recalcó la necesidad de que “se obtenga el certificado Pyme y se trabaje con tiempo para evitar inconvenientes sobre la fecha de vencimiento que opera el 30/04, improrrogable ya que la misma se encuentra establecida por Ley”.

En relación a los impuestos anuales (ganancias personas humanas, bienes personales, impuesto cedular) se solicitó a los funcionarios de AFIP disponer de los aplicativos de liquidación de los mismos a la brevedad; quienes señalaron que ante los cambios y modificaciones establecidas por

La mirada de Salta

El salteño Sergio Pantoja ocupa la vicepresidencia primera de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y luego de este encuentro destacó: “La Mesa Directiva de la Federación tiene una conformación federal, con representación equitativa las distintas zonas que agrupan a los Consejos que la componen. Para reafirmar ese concepto entendemos que es necesario tener una presencia activa en cada zona, no solo a través de los representantes que la integran, sino con una presencia efectiva que permita conocer en cada una de ellas las inquietudes no solo de la dirigencia sino también de los matriculados en general”.

“Ello nos lleva a priorizar, dentro de nuestra actividades cotidianas, el diálogo con todos los Organismo del Estado que tienen directa o indirecta vinculación con nuestras incumbencias profesionales, exponiendo nuestros proyectos, opiniones y posiciones con firmeza, dentro del marco de respecto institucional que corresponde. Esto no es otra cosa, que trasladar las inquietudes y problemas que plantean los matriculados, en el entendimiento de que no queremos ser parte de los problemas sino de las soluciones. Para que esto sea posible es imprescindible el trabajo conjunto no solo de las instituciones sino lo que es fundamental la activa participación de los matriculados en los Consejos”, invitó el dirigente salteño.