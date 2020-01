Torneo Federal A: “No hay margen de error”

Central Norte, ganó ante Juventud Unida 2 a 0, en la primera fecha del reinicio del Torneo Federal A y se metió en zona de clasificación. Maximiliano Padilla y Gonzalo Ríos, marcaron los goles del partido. El próximo partido será ante Sarmiento de Chaco, de visitante.

El técnico Ezequiel Medrán, en dialogo con InformateSalta explicó el triunfo del partido y aseguró que no hay que cometer errores. “Estamos jugando la segunda rueda y no hay margen de error. Cada situación hay que solucionar rápidamente. Hicimos el gol. Pero después les dimos un rato el protagonismo a ellos. Supimos aguantar y en el entretiempo lo charlamos bien, lo que teníamos que hacer un desgaste con los volantes por fuera, caso Gaggi y Barraza para no tener la superioridad numérica que tenían ellos. Aprovechar y salir rápido”, dijo.

Medrán, destacó el triunfo y la inteligencia de su equipo.”Sacamos un partido adelante. Tuve mejores sensaciones con el partido con Güemes, sentí que tuvimos un ritmo importante, una intensidad muy buena. Hoy por momentos cedimos la pelota y no es la idea. Pero también tuvimos la inteligencia de replegarnos bien y sabíamos que íbamos a tener esa oportunidad de contragolpear y definir el partido”, aseguró.

Por último habló sobre la salida de jugadores importantes en el equipo. Lo respalde a Nicolas Issa, porque lo vi bien ante Güemes. Somos un grupo, equipo y todos trabajamos para llevarlo a Central, lo más alto posible. Hoy me toca tomar decisiones. Hay un grupo comprometido”, finalizó.