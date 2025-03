Scaloni le respondió a Raphinha y confirmó un regreso clave en la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para un clásico clave ante Brasil en el Monumental, con la posibilidad de asegurar su lugar en el Mundial 2026. Lionel Scaloni, el entrenador, habló con la prensa y respondió a las picantes declaraciones de Raphinha, quien había asegurado que Brasil le daría una "paliza" a la Albiceleste. Scaloni bajó los humos y recordó la imagen de Messi y Neymar juntos tras la Copa América 2021, resaltando que el fútbol debe ser un espectáculo de sana competencia.

"No profundicé en las declaraciones de los jugadores pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, importante pero no deja de ser un partido de fútbol", expresó. "Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Leo (Messi) sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar. Todos quieren ganar, no tiene por qué pasarse de ahí", completó.

El técnico argentino también analizó el partido, anticipando un encuentro trabado y difícil, similar al de Uruguay. Destacó el potencial de Brasil y la necesidad de contrarrestar sus armas, pero también afirmó que Argentina buscará ser protagonista con el balón. "Mañana esperamos un partido similar al de Uruguay. Sabemos que dentro de un partido podés dominar y te pueden dominar. Brasil tiene potencial para dominarte porque es una de las selecciones más grandes del mundo y estaremos preparados para eso", declaró ante los medios.

"También para contrarrestar y jugar nuestro partido, en campo de ellos, y muy atentos a las contras. Intentaremos ser protagonistas con el balón, creemos que podemos disputarles la pelota. Con los jugadores que tenemos a disposición, nuestra meta será ganar el dominio de la pelota para ser eficaz con ella", agregó Scaloni.

Una de las novedades en el once inicial será el regreso de Rodrigo De Paul, quien se perdió el partido ante Uruguay por un golpe. Scaloni confirmó su presencia, pero dejó abierta la posibilidad de uno o dos cambios más. El rendimiento de Thiago Almada, autor del gol del triunfo ante la Celeste, generó elogios del técnico. "Thiago fue titular y demostró que está en condiciones de serlo. Ha hecho un gran partido, no solo con la pelota sino que también ha dado una mano grande. Estamos contentos de su aporte. Siempre hay cosas para mejorar, se las hicimos ver en videos a los chicos", expresó.

"Hay que buscar un método para jugar sin Messi y por suerte tenemos grandes jugadores, lo hacen a la perfección cada vez que no está y su baja se nota lo menos posible", concluyó.

Scaloni también habló sobre la competitividad del plantel, el recambio generacional y la lucha contra el racismo. Además, restó importancia a las estadísticas desfavorables ante Brasil, enfocándose en el crecimiento del equipo. "Es una estadística. Alguna vez se va a romper. Ojalá que sea mañana, sino no pasa nada, es una estadística. Es un partido importante, pero no deja de ser para consolidarnos, seguir en la misma línea. Todo lo demás es importante para ustedes, pero lo mejor para nosotros es seguir creciendo como equipo. Es una prueba linda para demostrarle a nuestra gente que el equipo sigue vigente y, más allá del número o la estadística, hacer un buen partido", concluyó.