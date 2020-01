Salmonella: “La festividad del carnaval puede hacer estallar el brote”

Así lo manifestó el gerente del Hospital del Milagro, Juan José Esteban, quien mostró su preocupación por la venta callejera de alimentos y la falta de higiene en éstos puestos gastronómicos. Además hizo hincapié en la importancia de no auto medicarse ante la aparición de síntomas.

Ayer se llevó a cabo una reunión entre autoridades sanitarias de la Provincia y funcionarios de la Municipalidad para trabajar en acciones de prevención ante el creciente número de personas afectadas por la salmonella.

“Por ahora el brote está en una meseta, pero tenemos la festividad de carnaval, esto puede provocar una crisis y hacer estallar más el brote. Pactamos una nueva reunión para el viernes para continuar trabajando en equipo con bromatología, vigilancia epidemiológica. La problemática hay que trabajarla de fondo, georeferenciar los casos que ya están bien estudiados y de esa manera emplear inspectores para atacar el problema donde están los focos de salmoneolosis” dijo Esteban por Somos Salta.

Con respecto a la manipulación de alimentos en la vía pública, Esteban señaló que es uno de los principales factores de la propagación de la enfermedad. “Los vendedores callejeros no tienen agua para higienizar los alimentos, las mayonesas y aderezos no mantienen la cadena de frío. El vendedor callejero manipula el alimento, cobra el dinero, sin precaución, no hay ningún tipo de seguridad”, dijo.