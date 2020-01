Femicidio de Daniela Guantay: “Sus hijos quieren saber por qué no volvió más”

Desde el próximo martes 4 de febrero, los cinco acusados de haber abusado, torturado y asesinado en marzo de 2017 a Daniela Guantay, una joven madre cuyos restos óseos fueron encontrados varios días después en el río Mojotoro, se sentarán en el banquillo de los acusados.

Ese día, se tendrán que ver la cara con Verónica Guantay, su mamá, quien por estas horas vive en un torbellino de sentimientos. “Emocionalmente me siento como desesperada, con miedo porque voy a tener que enfrentarme a ellos, verlos que yo ni los conozco casi, dos nomás conozco. No sé qué reacción voy a tener ni como me voy a sentir en ese momento pero tengo esperanza de que todo salga bien”, dijo a Canal 4.

Daniela dejó dos hijos, menores de edad, que manifestaron su deseo de estar en las audiencias. “Quieren estar, quieren saber qué pasó con su mamá, porque no volvió más, porque no llegó a casa, quieren saber que le pasó en el camino. No creo que puedan entrar pero quieren saber quién se la llevó a su mamá”, indicó.

La mujer espera que durante el juicio los acusados cuenten la verdad, todo lo que sepan y si fuera el caso, imputen a otras personas que hayan podido participar en el brutal homicidio. “Pido que le den cadena perpetua a todos. Les pido a los jueces que no le perdonen ninguna como ellos no perdonaron a mi hija”, expresó.

Para Verónica, el 28 de febrero, día indicado como el que se conocería la sentencia, se cerrará una etapa y se conocerá la verdad. “Nada ni nadie me va a devolver a mi hija pero tengo fe que se cierre esta etapa con claridad, que se sepa porque matarlo a mi hija y porque con tanta cizaña, con tanta maldad, con tanta agresión”, concluyó.