Termina la feria y empiezan los problemas para Macri: los juicios que afrontará este año

Este lunes se reinicia la actividad judicial después de la feria, y el expresidente Mauricio Macri puede ser citado a indagatoria en varias causas. Podría haber procesamientos e incluso prohibírsele la salida del país, lo que puede complicar su nombramiento en la Fundacion FIFA.

El periodista de C5N Raúl Kollmann publicó en Página 12 que en el expediente por los peajes, están probadas maniobras del Grupo Macri que logró durante el gobierno de Cambiemos que le paguen una indemnización de 500 millones de dólares y accedió a una renovación polémica del contrato de concesión.

No obstante, legalmente Mauricio Macri no es directivo sino accionista del holding que lleva su apellido. Además, cuando rubricaron los beneficios para las autopistas, quien puso la firma fue la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

La cuestión, dicen, es que a la jugada la hizo el Grupo Macri, pero no aparece una firma de Macri: Mauricio es sólo accionista, no director, y en el gobierno no firmó él, sino Michetti.

Parque eólicos

En el macrismo se concretaron seis adjudicaciones a una empresa española en crisis, con deudas con el Banco Nación e historia de estar asociada al Grupo Macri. Luego Isolux le vendió los parques a empresas creadas por el contador del Grupo Macri y éste mayoritariamente a un grupo chino.

En el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares. Otra vez, sin la firma de Mauricio. Eso sí, a su hermano Gianfranco, una de las empresas que compraron le prestó 5 millones de dólares.

Correo Argentino

El expediente penal del Correo Argentino debería transitar por momentos decisivos, transcurridos cuatro años de aquella negociación espuria entre el Estado y el Grupo Macri, y cuando la deuda tiene ya 18 años de vencida. El juez está esperando un demoradísimo peritaje.