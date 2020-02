Tras el paro bancario de ayer, largas filas en las puertas del Banco Nación

El lamentable fallecimiento de un joven cajero de Banco Nación, en Isidro Casanova Buenos Aires durante un asalta a mano armada el día viernes en horas de la mañana llevó a la Asociación Bancaria a convocar a un paro de 24 horas el día de ayer para la entidad bancaria nacional, que además estuvo acompañada por un quite de colaboración de 2 horas de el resto de los bancos en todo el país.

Este paro en el caso puntual de Banco Nación que paga jubilaciones y demás beneficios sociales perjudicó significativamente a adultos mayores, discapacitados y demás clientes que en muchos casos desconociendo la medida llegaron a las sucursales, incluso con turnos programados y se anoticiaron en las puertas, donde tampoco había cartelería.

Multivisión Federal dialogó con varias personas que desde ayer a la tarde hacen fila para asegurarse el pago de su beneficio. "Yo vine a las 6 de la tarde de ayer, ayer no pagaron, pusieron el letrero por paro bancario y dijeron que hoy van a pagar" contó un adulto mayor.







Otro beneficiario, también un anciano alquiló una sillita a $30 por sus problemas de salud y espera en la puerta desde las 6 de la mañana. "Siempre a último momento novedades, no tienen consideración de nadie. Dijeron que iban a pagar de 8 a 10 y después a último dijeron que no y ahí se cortó. Tengo problemas en las piernas y no puedo permanecer. Ayer también madrugué" contó el hombre.