Caso Daniela Guantay: la joven habría robado droga y luego alguien la entregó

Desde hoy hasta el 26 de febrero, los jueces de la Sala VII del Tribunal de Juicios, Paola Marocco, María Livia Carabajal y Francisco Mascarello tendrán la responsabilidad de dirigir un debate en el que se expondrán los cruentos entretelones de este homicidio, probablemente sin precedentes en materia de brutalidad y salvajismo.

Los imputados son Julio César Monasterio, Norberto Silvestre, Carlos Alfredo Agüero y Juan Reynaldo Álvarez, Marisel Griselda Urzagaste y “Gaturra”, una joven que era menor al momento del asesinato, registrado entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2017, en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad.

Afortundamente, la justicia pudo reconstruir prácticamente todas las escenas que condujeron a la joven madre a la muerte. Para ello, el fiscal penal, Rodrigo González Miralpeix, llevó adelante una tarea ejemplar, pues logró reunir numerosas pruebas hasta reconstruir cada instante del crimen.







La obtención de las testimoniales, pudo saber InformateSalta, no fue una tarea sencilla, ya que el asesinato de Daniela se gestó y ejecutó en un contexto de mucha violencia y drogas. Pese a ello, la fiscalía obtuvo 15 testigos de identidad reservada, los que revelaron datos concretos que luego fueron corroborados por otras pruebas.

Uno de ellos, reveló una conversación espeluznante, la cual se dio entre un testigo y uno de los acusados:

T: “¿Che, es verdad que te han robado un kilo?”

Agüero: “si”

T: “¿y ya sabes quien ha sido?”

Agüero: “piperos han sido”

T: “¿pero ya sabes quien ha sido?”

Agüero: “si ya más o menos se quien ha sido…”

Tras este diálogo, uno de los acusados, apuntó a Guantay como la persona que se quedó con su droga, lo que generó la siguiente propuesta y reflexión por parte de Agüero: “pago lo que sea para que me la entreguen”. “Porque la droga pesa, y los que están arriba de mí, si yo no pago o entrego me boletean a mí”, “…porque a esos gatos hay que cortarle las manos”.

Por el asesinato de Daniela, los seis acusados llegaron a juicio imputados por los delitos de homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género por ser perpetrado con ensañamiento y por concurso premeditado de dos o más personas, abuso sexual con acceso carnal agravado por el número y calificado por la muerte de la víctima, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal agravado por la participación de un menor de edad.