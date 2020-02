Nanni afirmó tener "sentimientos encontrados" por la designación nacional de Alfonsín

El radical salteño Miguel Nanni reconoció que Ricardo Alfonsín ya venía con disidencias con Juntos por el Cambio. "No me gusta que sea parte de un gobierno kirchnerista. Cuando uno es parte del gobierno, es parte del todo", se sinceró.

El radicalismo se vio envuelto en una revuelta en las últimas horas, luego que Ricardo Alfonsín aceptara el pedido del presidente Alberto Fernández de tomar el cargo de embajador argentino en España. Esto suscitó todo tipo de comentarios, enojos, rechazos y hasta pedidos de expulsión de Alfonsín de la UCR.

Al respecto de este hecho InformateSalta dialogó con el diputado nacional y miembro de la mesa ejecutiva del Comité Nacional del radicalismo, Miguel Nanni, quien expresó tener sentimientos encontrados:

“La verdad, tengo sentimientos encontrados”, reconoció el legislador quien agregó que “en los gestos, no me gusta que sea parte de un gobierno kirchnerista”. Más allá de su posición reconoció que Alfonsín “desde el año pasado se negó a integrar las listas de Juntos por el Cambio, venía con una postura muy crítica” a ese espacio y al radicalismo.

“Esto a mí no me sorprende, pero no me gusta verlo en las filas del Gobierno Nacional”, sentenció.

En cuanto al impacto en el partido, Nanni consideró que “no creo que sea una complicación, él ya venía con una postura muy disidente, marcó diferencias con el manejo (del país) del ex presidente Mauricio Macri”.

Por otra parte, planteó que “el apellido Alfonsín, en la política argentina, es emblemático (…), calculo que habrá conflictos cuando tenga que aclarar sobre casos de corrupción en el kirchnerismo, la falta de transparencia en los mecanismos institucionales, son serios reparos”.

Finalmente, Nanni aseveró que “cuando uno es parte del gobierno, es parte del todo (…), uno en política es lo que hace”, dijo para concluir.