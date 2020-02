Los diez jugadores de rugby detenidos por haber asesinado a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell están en la cárcel de Dolores, la más sobrepoblada de la provincia, hay 875 detenidos cuando debería haber 350.

Infobae reveló hace pocos días algunos testimonios de presos o gente cercana al universo carcelario y está claro que la mayoría coincide con que nadie se va a bancar a los jugadores de rugby. "Tengo un amigo en Dolores al que le pregunté si esperan con cubiertos a estos pibes. Me dijo que ni los detenidos que juegan al rugby los bancan. Porque son logis, nenes de mamá. Pero no los van a cruzar", sostiene Rubén "Beto" de la Torre, uno de los implicados en "el robo del siglo".



"La gente en los penales está más que nada por robo y están en contra de lo que hicieron estos pibes, no duran ni un minuto. No los acepta el que lleva el pabellón y no los va a aceptar el director del penal para no comerse un garrón. Si piensan que tienen guita los presos los van a apretar. Imposible. Pibitos así son inviables", explicó un histórico carcelario que no quiso revelar su nombre.

La primera pelea entre celadores y los rugbiers: "Nos tratan como a unos negros de m... acá"

Según contó Verónica Zamboni, la fiscal de la causa, los rugbiers escucharon la "bienvenida tumbera" que le hicieron el resto de los presos durante su primera noche en el penal. "Les cantaron eso durante toda la primera noche. Normalmente no hay problemas, es un penal tranquilo. Más que el movimiento habitual de visitas semanales, no pasa nada. Pero esto cambió todo".

Lo que trascendió en Nosotros a la mañana es la primera pelea entre los celadores del penal y los muchachos que les gritaban: "Vos trabajas para mi, yo te pago el sueldo, nos tratan como a unos negros de m... acá. No nos respetan, no nos dan los derechos que tenemos, vivimos como ratas, nos quieren matar"