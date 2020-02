Crudo relato de la mujer del músico salteño: las hijas vieron todo

Todavía conmocionada por lo sucedido, la esposa del folclorista Fabián Oromé, Rocío Bordón, habló con Cadena 3 y contó que a su esposo lo mataron a quemarropa, frente a ella y a sus hijas.

"Estábamos en la vereda, en el auto, yo estaba subiendo a mis dos hijas porque nos íbamos a un festival donde él canta. Fue a cerrar la casa, sintió los gritos de los vecinos y los míos y cuando salió a la calle se los topó", relató.

"Él estiró las manos y le tiraron en el pecho", detalló.

Entre lágrimas, Bordón aseguró que los disparos fueron a quemarropa y que no alcanzaron a cruzar palabras: "No se dijeron nad, él no los tocó nada".

Una vecina de Fabián Orome, Olga Salas, precisó al medio Cadena 3: "Doblaron desde la esquina los tipos de la moto, ahí fue el cruce, algo le habrán dicho y fue cuando estos tipos al pasar le dispararon".

"Fue de una manera vil y espantosa, le dispararon a quemarropa (frente a las hijas). Iban pasando y él salió a decirles algo", agregó.

La mujer relató que tras los disparos escuchó niños que gritaban y pensó que habían herido a una criatura pero según manifestó, "eran las nenas de él que estaban con él afuera".

La esposa de Orome asegura que el artista era "excelente persona, hablaba con todo el mundo" y "era querido solidario y por eso pasó lo que pasó".

"Salió a defender al vecino al que lo estaban asaltando y murió ayudando cómo era él", agregó consternada.

Por el episodio hay dos detenidos uno, con frondosos antecedentes policiales.

Informe de Fernando Barrionuevo.