Conflicto en Andes: “Tenemos compañeros que hoy ni siquiera tienen para comer”

Trabajadores de Andes Líneas Aéreas atraviesan quizás la situación más difícil de la última década, con vuelos suspendidos y mucho dinero adeudado. Desde la Asociación del Personal Aeronáutico piden una pronta intervención de los gobiernos provincial y nacional para encontrarle una solución al conflicto.

Al respecto, Juan Pablo Armanino, delegado de la regional Norte, contó a Somos Salta que no le pagan el sueldo hace 6 meses y además le deben el último aguinaldo. “Hay compañeros nuestros que no hoy ni siquiera tienen para comer, a ese nivel hemos llegado. Hoy la gente ya no tiene dinero ni siquiera para ir a sus puestos de trabajo y personal de vuelo, las azafatas de la empresa han dictaminado no poder volar, no tienen como llegar”, dijo.

Juan Pablo Armanino

En este sentido, detalló que desde la asociación están luchando para que los directivos los “oxigenen” con algo de dinero. “Se amparan en que no pueden vender los bonos que le debe el gobierno de Chubut de la famosa deuda que teníamos desde hace unos meses y hay un problema mayor, esos bonos no los quieren vender o canjear porque les pagan pocos. Acá no se está pensando en los trabajadores, se está pensando en seguir con el negocio, en seguir especulando y lo que pedimos nosotros a los gobiernos que intercedan”.