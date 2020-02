Pese a la crisis, Andes Líneas Aéreas retomó sus vuelos

Los aviones de Andes Líneas Aéreas volvieron a los cielos desde el pasado sábado 15 de febrero, luego de haber suspendido los vuelos y hasta haber mantenido con las puertas cerradas sus oficinas comerciales.

Cabe recordar que la empresa determinó no operar durante 9 días, del 6 a 14 de febrero, obligada por la difícil situación económica y crisis por la que atraviesa debido a una deuda de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por 50 millones de pesos correspondientes a los fondos de Libre Disponibilidad de IVA y Ganancias.

Además, la provincia de Chubut les adeuda 80 millones de pesos más de bonos por el canje que hacían de pasajes por combustible, lo que hace que no haya recibido 130 millones de pesos que les correspondía.

Por el conflicto, sus trabajadores no están recibiendo sus haberes correspondientes desde hace 6 meses, lo que trae muchas complicaciones a sus economías familiares. “Hay compañeros nuestros que no hoy ni siquiera tienen para comer, a ese nivel hemos llegado. Hoy la gente ya no tiene dinero ni siquiera para ir a sus puestos de trabajo y personal de vuelo, las azafatas de la empresa han dictaminado no poder volar, no tienen como llegar”, dijo días atrás Juan Pablo Armanino, delegado de la regional Norte de la Asociación del Personal Aeronáutico.