Chaco Salteño: “La diarrea en chicos y adultos es una situación endémica, hay mucho más chaga”

Se trata de una organización Multidisciplinaria Internacional de Salud, dirigida por enfermeros. Su fin es brindar asistencia humanitaria, a través de Operativos Sanitarios en el Norte Argentino, Sur de Paraguay y Sur de Bolivia. Por distintas vías oficiales intentaron dialogar con la Ministerio de Salud para coordinar un nuevo operativo, sin embargo no tuvieron respuestas alentadoras.

“Queríamos hablar con la ministra de Salud para y solicitar información del lugar donde vamos a montar el operativo. Con una comunicación telefónica se puede resolver, pero no tuvimos respuesta. Siendo que el gobernador declaró la Emergencia Sanitaria, no entendemos por qué demoran tanto en atendernos, nosotros conocemos muy bien el terreno, las comunidades, las necesidades”, manifestó José Antonio Boggiano, uno de los directores del Grupo ENASHU.







Está previsto llevar cabo un nuevo Operativo Sanitario en la zona de Santa Victoria Este, del 22 al 26 de abril de 2020. “Nosotros vamos a ir igual porque la gente nos solicita. Vemos mucho movimiento mediático, parece que la ayuda es mucha pero en 20 o 25 días todo va a seguir igual. En las asistencias denunciamos 11 casos de tuberculosis, encontramos una precaria situación sanitaria, los agentes sanitarios tienen que hacer maravillas con pocos elementos, muchas consultas se hacen por radio, no hay movilidad, no hay medicación, la diarrea en chicos y adultos es una situación endémica, hay mucho más chaga, no hay agua, la poco que hay tiene alto contenido de arsénico”.

El equipo de terreno que movilizará ENASHU contará con médicas/os, licenciadas/os en enfermería y en obstetricia, auxiliares de farmacia, voluntarios con experiencia en el manejo de vehículos todo terreno y voluntarios que realizarán el registro audiovisual de todo el operativo. En lo referente a la logística se llevará una farmacia de campaña con más de 40.000 medicamentos; insumos médicos y todo lo necesario para atender urgencias y emergencias en cualquier etapa etaria, y partos de baja complejidad (instrumental, farmacología, e insumos); test rápidos de embarazo, chagas y HIV entre otros elementos.







La atención será brindada en cada comunidad o paraje, desde el nacimiento hasta la tercera edad incluyendo gestantes, a toda aquella persona que preste su consentimiento o bien que tenga en riesgo su vida; constando de atención del personal de salud (de forma universal, integral y gratuita) y el tratamiento farmacológico que se requiera administrar en el momento de la atención, o bien de forma ambulatoria, de forma completa y gratuita, bajo la prescripción médica correspondiente.