Quedó en medio de una gresca y le fracturaron la mandíbula: Su mamá pide ayuda para la operación

En la madrugada del lunes Joaquín Paz, un joven de 24 años y jugador de Deportivo Atlas de Campo Quijano, regresaba de un bailable con un amigo cuando en cercanías de la estación de trenes quedó en medio de una apedreada entre patotas.

En ese momento decidieron alejarse ya que se acercaba la multitud, pero Joaquín fue alcanzado por un elemento que sería una piedra impactando de lleno contra su mandíbula provocándole una doble fractura y un inmediato desmayo, sin conformarse lo patearon en el suelo, informó La Llave del Portal.

María, su madre, vive momentos de aflicción al ver a su hijo sufrir de dolor físico y psicológico, además que no puede moverse ni salir al sol, imposibilitando que el joven trabaje: “Él trabajaba y me ayudaba, soy jubilada. Lo arruinaron psicológicamente, económicamente, porque esto es un proceso largo me dijo el médico”.

En estos momentos cuenta con un tipo de “Brackets” que lo inmoviliza debiendo alimentarse con líquidos, por eso le es imperioso poder acceder a la operación, la cual se le hace cuesta arriba por el dinero ya que al no tener obra social deben abonar $2.000.000.

Por el momento, quienes se pusieron la camiseta de corazones solidarios fueron sus compañeros de equipo en Deportivo Atlas con una lota solidaria a la venta en el 3874120921.

El alias de la familia para quienes quieran colaborar es: LucasMirko2024