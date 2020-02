Tras la renuncia de Godoy, el PJ salteño no descarta reorganizar la CAP

Tras la renuncia de Manuel Santiago Godoy a la Comisión de Acción Política (CAP), Pablo Kosiner, presidente interino del Partido Justicialista de Salta, manifestó que el senador provincial por Rivadavia, Mashur Lapad, “está cumpliendo transitoriamente la función” y no descartó convocar a un Congreso partidario “para analizar su reorganización”.

“Lo que vaya a pasar en el futuro del PJ debe ser producto de un amplio consenso no de la imposición de nadie”

Con respecto a las críticas por la falta de renovación, explicó que por normativa le correspondía a Lapad asumir el cargo debido a que es el vicepresidente de la CAP. “El PJ tiene mecanismos institucionales que hay que hay que respetar, ante la renuncia o licencia de determinados dirigentes las mismas normas del partido determinan quienes lo suceden, la CAP tiene su propia organización y ante la renuncia del presidente, sigue el vicepresidente”.







En la oportunidad, explicó que el alejamiento del ex presidente de Diputados no fue una sorpresa. “Ya lo veníamos hablando, el me había comentado que su voluntad era dejar la CAP después de las elecciones, algo lo había anticipado también en el Congreso de San Antonio de los Cobres, así que no ha sido tanta sorpresa”, dijo a InformateSalta.

Consultado sobre un posible acercamiento del gobernador Sáenz al partido, señaló que el PJ no le cierra las puertas a nadie. “El PJ no está en condiciones de vetar absolutamente a nadie, si el gobernador decide o no involucrarse en la vida partidaria es una decisión que él tiene que tomar, pero hasta lo que yo sé, en estos momentos no tiene esa intención, aunque no descartó que haya dirigentes que estén trabajando con él que tengan la intención de trabajar en el PJ”.







Por último, sostuvo a InformateSalta que el PJ debe recuperar el posicionamiento político tanto nacional como provincial. “Hace falta menos dedos acusadores, y más militantes y dirigentes del PJ para volver a posicionar al partido. Tenemos que estar preparados para discutir la reforma política, constitucional. Es una etapa para construir, y no para deconstruir, hay que ir despacio pero pisando firme”.