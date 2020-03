Sin Vueltas: "El Partido Justicialista no tiene que discutir sólo cuestiones de poder”

Pablo Kosiner, presidente interino del Partido Justicialista de Salta, estuvo en los estudios de Sin Vueltas y contó cuál es la situación del PJ, aseguró que “está funcionando normalmente con el fuerte desafío de reorganizarse, de ser un partido que tiene que volver a ser de puertas abiertas, no tenemos que preocuparnos porque se piense distinto o haya diferencia, tiene que comenzar una etapa de reorganización de profunda convocatoria de todos”.

Después de un 2019 electoral intenso el dirigente y ex diputado nacional aseguró que su objetivo es el de “volver a posicionar al Partido Justicialista como un partido involucrado en los problemas reales de la provincia de salta. No solamente cuestión vinculado al poder de los dirigentes, estamos trabajando en la convocatoria de profesionales para discutir reforma política, eventual reforma constitucional”.

Por ello insistió en que “el partido no tiene que discutir solo cuestiones vinculadas al poder sino que tiene que activo protagonistas de los problemas que tiene una sociedad”, luego de una evidente fractura y los resultados obtenidos en las urnas dentro de la provincia.

Explicó que hubo un “congreso ordinario para aprobar toda la cuestión institucional en san Antonio de los Cobres, hubo un mandato político que el partido debía comprometerse en la realidad nacional y provincial, apostar a la gestión de éxito del actual presidente Alberto Fernández y acompañar con todo lo que podamos a la gestión del actual gobernador Saénz en Salta porque lo prioritario son los difíciles momentos que vive la nación y la provincia”.

Destacó que trabajan fuertemente desde un lugar distinto. “El partido, más allá de las buenas relaciones que puede haber con el gobierno, no integró formalmente el frente electoral, y yo creo que hay que demostrar que para hacer política también se puede hacer sin cargos públicos y esto es una gran desafío”.

Esta nueva etapa los llevó a reflexionar y decidir que “el partido tiene que estar de puertas abiertas para que aquellos que en un momento se fueron vuelvan. Tenemos que tener menos dedos acusadores, y más brazos abiertos, porque el partido necesita dinamismo, incorporación de juventud, más protagonismo de la mujer”.











Con sus objetivos claros y una visión general de la situación que atraviesa la Argentina insistió en la “voluntad” de trabajar en conjunto. “No estamos en condiciones de cercenar la participación de nadie, en el caso del gobernador Gustavo Sáenz hasta donde yo hable personalmente, no tiene intenciones hoy de presidir el partido justicialista y de ser así deberá presidir un proceso electoral, y poder presentarse como candidato y demás me parece que por lo que yo he hablado, su objetivo es concentrarse en la gestión y no en actividad partidaria”.

Reforma política y constitucional

Sobre el nuevo escenario de debate que planteó Sáenz desde su campaña dijo tener una “posición muy clara. Me parece muy bien discutir una reforma política y constitucional pero para ser superadora, tenemos que discutir también temas vinculados con la sociedad, el medio ambiente, la política de género, defensa del consumidor, organizaciones regionales, sistema municipal, como hacer para acercar los servicios de salud educación y seguridad a los vecinos, es lo que demanda la sociedad”.

“Aprovechemos una reforma constitucional no solo para discutir cuanto es el mandato del gobernador y legisladores que me parece valido, pero también discutamos temas del interés básico de la sociedad sino será una reforma que va a quedar un poco alejada de la agenda real de los salteños”.







Me parece valido discutir el sistema político, el sistema de partido que esta atomizado en Salta, hay que revisarlo, el funcionamiento de la justicia, el control de la sociedad sobre el funcionamiento de la justicia, la publicidad el estado de las causas, como las organizaciones sociales participan en el proceso de selección y remoción de los jueces, por eso digo que bienvenida la discusión pero tiene que ser mucho más que el poder de la política.

Economía

Respecto a la situación económica y la falta de presupuesto nacional consideró que “generó una situación muy complicada en lo administrativo nacional, provincial y municipal. Hoy el tema de no terminar de cerrar la deuda condiciona la planificación de los planes de gobierno porque hay una especie de statu quo respecto a la deuda, si veo que se ha cambiado un modelo de prioridades, un modelo económico más vinculado al consumo interno, tratar de resolver de garantizar más plata en el bolsillo diario a través de la tarjeta alimentaria pero que no son modificaciones estructurales, la clave de la argentina es la resolución de la deuda.