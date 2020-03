Denuncias, actos paralelos y pedidos "de a patadas" en la apertura de sesiones en Pichanal

El intendente Sebastián Domínguez decidió no abrir el periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante local, por una rivalidad contra algunos ediles. Montó un acto afuera del mismo. Pidió a los vecinos que lo saquen "a patadas” si no hace bien su labor.

La apertura de sesiones en la localidad de Pichanal fue un tanto tormentosa, entre las tensiones entre el nuevo intendente de esa ciudad, Sebastián Domínguez, quien al estar distanciado de los concejales opositores decidió hacer un “acto paralelo” afuera del cuerpo deliberativo, donde además pidió a los vecinos que lo “echen a patadas” si no cumple con su rol de servidor público.

El 1° de marzo, todo estaba listo para que Domínguez llegara hasta el Concejo local para dar apertura al periodo de sesiones ordinarias 2020, acto que no pudo tener lugar. Todo se debería a una rivalidad entre el jefe comunal, afín al macrismo, y la mayoría de los ediles que responden al Frente de Todos.

Dicha rivalidad llevó a que el intendente no asista al Concejo, montando un “acto paralelo” en las afuera del edificio deliberativo de Pichanal. Se colocaron unas sillas, un escritorio, unas banderas y unos micrófonos para que Domínguez hablara ante los vecinos, mientras adentro los concejales opositores rechazan la actitud que tomó.

1° de marzo

Según señala el sitio Pichanal al día, las autoridades deliberativas dejaron documentado este suceso cometido por el intendente, a quien se le reclama entre otras cuestiones “el hecho de no vivir en la localidad, no estar en su cargo municipal, ni atender las situaciones urgentes de los pobladores”, según cita el medio.

"A patadas"

“A patadas”

Mientras tanto, Domínguez comenzó a hablar frente a los vecinos afuera del Concejo, acompañado de los tres ediles que comparten su espacio, aduciendo la necesidad de un municipio independiente financieramente. “A este intendente no le interesa generar poder ni centralizarlo, lo único que quiero es que el pueblo tenga independencia económica, sin deber nada a nadie, sin tener que tenerle miedo a nadie”, afirmó.

Del mismo modo aseveró que el intendente “es un mero administrador del pueblo, no es el patrón de estancia, debe trabajar por y para el pueblo; y si no hace las cosas bien, el pueblo se tiene que levantar y sacarlo a patadas, no tiene que haber un intendente ‘chorro’”, expresó ante los aplausos de los vecinos, según el video que sube radio La Trópico Pichanal.